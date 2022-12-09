Елка в аренду и украшение дома под ключ: в Казани появились необычные услуги по новогоднему декору

В преддверии Нового года в Казани на сервисе купли-продажи «Авито» появилось большое количество необычных праздничных услуг. Например, казанцам предлагают арендовать елку. Средняя цена за посуточную аренду составила около 200 рублей.

Другие специалисты предлагают свою помощь в украшение дома. В зависимости от пожеланий клиента, исполнитель может либо закупить по списку декор и затем украсить помещение, либо разработать полноценный дизайн-проект и затем воплотить задумку в жизнь. Средняя цена первого варианта – около 500 рублей.

Полное же декорирование «под ключ» обойдется в сумму от 10 тыс. рублей. Сюда входят разработка и согласование дизайн-проекта, украшение иллюминацией, создание фотозоны и декор помещений новогодними украшениями.

Более того, на сервисе можно найти дизайнера елки. Средняя стоимость услуги – около 4 тыс. рублей. За эти деньги специалист поможет разработать индивидуальный дизайн елки, самостоятельно по списку купит украшения и украсит ветви.

Новогодние праздники все ближе, дети ждут праздника и чуда. Некоторые родители начали подготовку к организации праздника для детей уже в конце осени. Ранее «КВ» рассказаывали, сколько стоит новогодний праздник для детей в Казани.