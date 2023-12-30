«Елка желаний» исполнила мечты 60 детей из «Островка надежды»

В акции «Елка желаний», организованной отделением социальной помощи семье и детям Комплексного центра социального обслуживания населения «Островок надежды» в Верхнеуслонском районе РТ, приняли участие 19 предпринимателей района.

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Республика
30 декабря 2023  12:21
Автор:
Ольга Иванычева

В предновогодний день жители неравнодушные жители Верхнеуслонского района осуществили мечты 60 детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята просили у Деда Мороза книжки-энциклопедии, музыкальные игрушки, машинки, куклы, развивающие игры, и они их получили в подарок. К акции присоединился глава района Марат Зиатдинов. Он исполнил желание трехлетнего мальчика, который попросил у Деда Мороза коляску-санки и большую машинку. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

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«Елка желаний» исполнила мечты 60 детей из «Островка надежды»
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