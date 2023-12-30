«Елка желаний» исполнила мечты 60 детей из «Островка надежды»

В предновогодний день жители неравнодушные жители Верхнеуслонского района осуществили мечты 60 детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята просили у Деда Мороза книжки-энциклопедии, музыкальные игрушки, машинки, куклы, развивающие игры, и они их получили в подарок. К акции присоединился глава района Марат Зиатдинов. Он исполнил желание трехлетнего мальчика, который попросил у Деда Мороза коляску-санки и большую машинку. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.