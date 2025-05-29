Эльмира Калимуллина: Муж научил меня не копить в себе обиды, страхи, переживания

Об этом рассказала народная артистка Республики Татарстан Эльмира Калимуллина во время творческой встречи, которая состоялась в гостеприимном культурно-просветительском центре «Искусство жить».

«Зажигается волшебный фонарик - значит, будем читать»

- Эльмира, очень интересно, как чтение книг повлияло на вашу жизнь.

- У нас в семье все любили и любят читать. У моего деда было образование 7 классов обычной школы, но он был очень грамотный, много читал, собрал большую библиотеку. И нам с братом тоже привили любовь к чтению. Был в детстве какой-то период, когда я практически не читала, может быть, из-за нагрузок в музыкальной школе, но потом наверстала упущенное. На меня огромное впечатление оказало «Преступление и наказание» Достоевского. Говорили, что ребенку сложно понять этот роман, а я прочитала взахлеб.

- Сыну Мураду книги читаете?

- Мураду скоро исполнится три года. Читаем ему книги с самого раннего возраста, ему нравится. Чтение для нас - это целый ритуал. У нас есть красивый волшебный фонарик, и, когда мы его зажигаем, для Мурада это знак - будем читать.

- А с гаджетами Мурада уже познакомили?

- Категорически никаких айфонов и телевизоров! Для него это пока рано. Мы за то, чтобы сын познавал живой мир. Мураду все интересно. Он у нас любознательный, но осмотрительный, не сразу идет на контакт с незнакомым человеком. Сначала внимательно посмотрит и, если решит, что доверять человеку можно, тогда будет общаться. Мурад начал ходить в детский сад, ему там интересно. Правда, расставания всегда сложные и для него, и для нас - родителей. Это новый и важный для нашей семьи период.

- Интересно, на каком языке разговариваете с Мурадом.

- Я разговариваю с сыном только по-татарски, муж - только по-русски, и для Мурада это естественная среда. Меня многие пугали, что нельзя разговаривать с ребенком на двух языках, что из-за этого якобы будет торможение в развитии речи. Мне кажется, это все очень индивидуально. Но главное - не путать и не смешивать языки. Конечно, это сложно, но мы стараемся. Мурад отлично говорит на татарском, и думает он на татарском. Я вижу, как иногда в разговоре с папой он переводит в уме предложение с татарского на русский, подбирает окончания. Кстати, благодаря сыну муж начинает приобщаться к татарскому языку.

«Нужно просто учиться разговаривать друг с другом»

- В чем для вас заключается искусство жить? Есть ли у вас рецепт благополучной семейной жизни?

- Мой муж Евгений Ксенофонтов - музыкант, хореограф-постановщик. Мы оба - люди творческие, темпераментные. Раньше я была такая обидчивая, такая ревнивая, все время зажимала эмоции в себе. Муж научил меня не копить в себе обиды, страхи, переживания: «Не понравилось тебе что-то - сразу скажи, не уходи, не хлопай дверью. Давай сразу размотаем этот клубок». Я считаю, это очень хороший рецепт, чтобы снять напряжение в отношениях, чтобы в семье не было никаких недопониманий, недомолвок, недоверия. Действительно, нужно учиться просто разговаривать. Умение слышать и понимать друг друга - это большое искусство. Может быть, в этом и заключается искусство жить?

- Как вы считаете, без каких качеств невозможно стать профессиональным музыкантом?

- В жизни каждого человека, который соприкасается с музыкой, в первую очередь важны дисциплина и трудолюбие. Благодаря родителям с самого детства я понимала: для того чтобы получить результат, нужно потрудиться. Бабушка учила меня готовить, шить, но делала это так, что каждый день превращался в праздник. Чистота полов и порядок в доме были за мной, а еще 9 соток сада, 16 соток у бабушки, 5 соток у прабабушки… В общем, на 9 лет мне подарили персональную тяпку. Для меня это было нормально, потому что мы всегда ждали, когда придет весна и мы все вместе поедем на дачу, в деревню. Мне, конечно, жутко не хотелось вставать рано утром, но я никогда не ныла, не говорила, что не хочу что-то делать. Для всех нас было важно, что вся семья собирается вместе. Конечно, чтобы стать профессионалом в любом деле, необходимо учиться.

«Голос» на многое открыл мне глаза»

- Вы окончили консерваторию в 2012 году, и в том же году вся страна узнала о вас благодаря «Голосу». Как решились на участие в этом проекте?

- Это был первый сезон «Голоса». На сайте Первого канала увидела информацию о проекте и подала заявку на участие. Ничего не ожидала и даже не осознавала весь масштаб этого телевизионного шоу. И тем более не думала, что проект станет переломным моментом в жизни. Прошла кастинг, на слепых прослушиваниях исполнила песню Полины Гагариной «Колыбельная».

Кстати

Эльмира Калимуллина - выпускница вокального отделения Казанской государственной консерватории им. Н.Жиганова, где обучалась народному и классическому вокалу. Параллельно училась в Академии государственной службы при Президенте РТ на заочном отделении по специальности «муниципальное управление».

- К вам повернулась только Пелагея, и вы дошли в ее команде до финала…

- Когда говорят: «Ой, все наставники повернулись! Это так классно!» А может быть, это не классно. Мне повезло, что повернулся один человек - мне не дали выбора, и это было стопроцентное попадание. Я изначально хотела попасть в команду Пелагеи, она была близка по духу. В ночь перед слепыми прослушиваниями мне приснился сон. Помню досконально каждую деталь: как иду по красной дорожке за кулисами, как открываются двери выхода на сцену, как светят софиты, как идет видеокамера, как выхожу на сцену и как поворачивается одно кресло. И я до сих пор не знаю, что это было: вещий сон, мощное самопрограммирование или что-то еще… Но удивительно, что в реальности все произошло точно так, как я видела во сне.

- У многих музыкантов, психологов неоднозначное отношение к всевозможным музыкальным, вокальным телевизионным конкурсам и шоу для детей. А как вы считаете, стоит подвергать ребенка таким совсем не детским испытаниям?

- Конкурсы - это большая жизненная школа - и профессиональная, и человеческая. Телевизионные шоу создаются по четким и довольно жестким правилам, и надо играть по этим правилам - неважно, ребенок ты или взрослый. Шоу нужны рейтинги. Естественно, чем больше эмоций, слез, интриг, тем выше рейтинг. Тут важно самим родителям быть готовыми к таким испытаниям. Поэтому я бы в первую очередь проверяла на стрессоустойчивость родителей юных конкурсантов. Если ребенок видит, что мама и папа страдают, плачут от того, что он не прошел в следующий тур, он думает: «Это все из-за меня! Они так надеялись, а я проиграл, я их подвел, значит, я плохой!» Такая негативная программа может пагубно повлиять на всю жизнь человека. А если взрослые будут относиться к участию в конкурсе как к интересному приключению, как к игре, то и ребенок будет относиться к этому проще. Главное, чтобы все понимали: как бы конкурс не завершился - победой или поражением, жизнь на этом не заканчивается.

- Эльмира, а чему вас научил «Голос»?

- «Голос» на многое открыл мне глаза. Участвовать в таком проекте очень непросто, особенно если ты не имеешь рядом с собой сильного продюсерского плеча. Но благодаря «Голосу» я попробовала петь во всех жанрах, и у меня получилось. Очень благодарна проекту за эту уникальную возможность. Благодарна и за то, что было сложно. Благодаря этому я стала сильнее и стала понимать, чего хочу. Я научилась в принципиальных вопросах не идти на компромиссы, и меня никто уже не сломает.