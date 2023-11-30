Эльмира Калимуллина: Я часто удивляюсь, какой мудрый и терпеливый у меня сын

Справка «КВ»

Эльмира Калимуллина - заслуженная артистка Республики Татарстан, выпускница Казанской консерватории, финалистка первого сезона телепроекта «Голос». Участница ежегодной церемонии вручения общероссийской премии «Щит и роза» в Государственном Кремлевском дворце, многократный лауреат международного фестиваля татарской песни «Татар җыры», музыкальной премии ТМТV, музыкальной национальной премии «Болгар радиосы», участница фестиваля татарской песни «Үзгәреш җиле», наставник в проекте «Яңа йолдыз». Также Эльмира педагог по вокалу, участница многих благотворительных акций и концертов.

Зрители услышали любимые песни под аккомпанемент живой музыки от легендарной группы Jive под руководством Валерия Короткова, увидели красивые номера в исполнении хореографического балета из Москвы хореографа-постановщика Евгения Ксенофонтова - мужа Эльмиры.

Концерты Эльмиры Калимуллиной в рамках гастрольного тура прошли в Нижнекамске, Набережных Челнах, Уфе, Казани, Москве. Тур состоялся при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и правительства Татарстана. Часть билетов на свои концерты Эльмира Калимуллина подарила семьям участников СВО, врачам, заслуженным работникам культуры.

- Эльмира, как собиралась программа сольного концертного тура?

- К наполнению программы и качеству звучания каждой песни мы подошли очень ответственно. Одно дело - звучание в аудиоформате, а другое - концертное исполнение. Мы одни из немногих, кто создает новые концертные версии песен, которые все привыкли слышать по радио или смотреть на экранах в видеоклипах. Мы поем, танцуем под живую музыку. Это тончайшая работа, титанический труд всей нашей команды. Если песни звучат со сцены красиво, органично, значит, мы справились со своей задачей.

- Как воспринимают песни на татарском языке за пределами Татарстана?

- Замечательно! Впервые мой сольный концерт прошел в Уфе. Жутко волновалась, но все прошло на высоком уровне. Зрители были просто в шоке. Они ожидали, что приедет татарская певица, которая чуть-чуть по-другому поет чуть-чуть другие татарские песни, а мы привезли большую программу, где были композиции и на татарском, и на русском языке, и современные, и народные песни, и классика. Приятно, что на концерте были люди разных возрастов. В первых рядах сидели бабушки в платках, они с радостью прослушали все от начала до конца и аплодировали независимо от того, на каком языке звучала песня.

Ребята из балетной труппы из Москвы не знают татарского языка, но одна из самых любимых их песен - «Сүзем калды» («Слово осталось») Эльмира Низамова. Они просто кайфуют, танцуя под нее. Она у них даже в плейлисте. Это команда настоящих профессионалов, они работают с Ани Лорак, Зарой, Кристиной Орбакайте, Полиной Гагариной, и у них в плейлисте есть татарская песня!

- Эльмира, как изменилась ваша жизнь с рождением сына?

- Сын родился в августе прошлого года. Жизнь, конечно, изменилась... Она прекрасна - с бессонными ночами, заботой о ребенке, музыкой, песнями... Приходится стараться, чтобы все успевать. Мурад всегда со мной. Я часто удивляюсь, какой мудрый и терпеливый у меня сын. Был случай на концерте в Питере. Там сразу же после репетиции была запись песни в студии. Так получилось, что мне Мурада не с кем было оставить. Я взяла его на руки и попросила: «Улым, сейчас будем записывать песню, ты, пожалуйста, просто помолчи...» Передо мной микрофон, на руках - ребенок. Мы записали два дубля, и все это время сын не произнес ни звука.

- А какие песни любит Мурад?

- Пою ему всегда. И свои песни пою, и детские пластинки включаю. Утром просыпается и сразу показывает пальцем на музыкальный центр: «Поставь музыку!» Он очень любит песни Стива Уандера, Майкла Джексона. С удовольствием слушает классику, а музыка из балета «Щелкунчик» просто растрогала его до слез.