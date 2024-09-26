Эльмира Зарипова: Деятельность частных пансионатов не регулируется законом

Министр труда и соцзащиты Татарстана Эльмира Зарипова назвала вопиющим случай в нелегальном доме престарелых в селе Щербаково, где после смерти нескольких постояльцев было возбуждено уголовное дело.

Напомним, что частный пансионат в Щербаково оказался в центре скандала после того, как прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе учреждения и потребовала его закрытия.

Глава ведомства подчеркнула, что в республике деятельность подобных частных пансионатов никак не регулируется законодательством. Они не нуждаются в лицензировании, а значит, не подлежат проверкам со стороны социальных служб.

«Мы их видим, мониторим в соцсетях, чтобы пригласить к диалогу с нами. Проводим для них методические совещания, – отметила Эльмира Зарипова. – Эта деятельность не подлежит лицензированию, в отношении нее контрольно-надзорные функции могут осуществлять противопожарные службы».

Министр подчеркнула, что многие предприниматели заинтересованы в предоставлении качественных услуг, поскольку от этого зависит их репутация и доход. Однако, к сожалению, есть и те, для кого главная цель – нажива.

Эльмира Зарипова призвала татарстанцев быть внимательнее к одиноким пожилым людям и сообщать о случаях ненадлежащего ухода за ними в комплексные центры социального обслуживания по телефонам 523-46-56, 523-55-29 или в службу 112.