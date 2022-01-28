 Элвин Грей рассказал о собственных расходах при реализации проекта «Яңы Моң» на грант
news_header_top_970_100

Элвин Грей рассказал о собственных расходах при реализации проекта «Яңы Моң» на грант

Музыкант принимал участие в проекте безвозмездно.

Республика
28 января 2022  12:28
Автор:
Ольга Ильина

Музыкант Радик Юльякшин, более известный как Элвин Грей, в своем Instagram рассказал о финансовой стороне конкурса «Яңы Моң». Грант главы Башкирии в 30 млн рублей, который организаторы получили на проект, потратили по назначению, особо подчеркнул певец.

«Информация о том, что эти деньги пошли в мой личный карман является либо «уткой» недобросовестных СМИ, либо элементарной сплетней, которых очень много в мире эстрады», – ответил он на слухи вокруг своей фигуры.

Более того, Элвин Грей отметил, что участвовал в проекте безвозмездно, а часть расходов он взял на себя.

Ранее другая медийная личность – участница проекта «Пацанки» и конкурса «Мисс Набережные Челны – 2020» Диана Макиевская стала участницей шоу «Давай поженимся!».

Новости
Элвин Грей рассказал о собственных расходах при реализации проекта «Яңы Моң» на грант
В России выросло число мошеннических сайтов с продажей билетов на мероприятия
В Казани на стройке по улице Козина повторно приостановили работу кранов
Пожарного из Челнов, спасшего двух детей, поощрят
В Татарстане закрыли семь школ из-за гриппа и ОРВИ
Роспотребнадзор РТ: заболеваемость коронавирусом будет расти как минимум две недели
В Казанском Кремле откроется выставка о динозаврах с экспонатами возрастом в 500 млн лет
В Татарстане за год к 4G подключат 61 деревню