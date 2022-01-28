Элвин Грей рассказал о собственных расходах при реализации проекта «Яңы Моң» на грант

Музыкант Радик Юльякшин, более известный как Элвин Грей, в своем Instagram рассказал о финансовой стороне конкурса «Яңы Моң». Грант главы Башкирии в 30 млн рублей, который организаторы получили на проект, потратили по назначению, особо подчеркнул певец.

«Информация о том, что эти деньги пошли в мой личный карман является либо «уткой» недобросовестных СМИ, либо элементарной сплетней, которых очень много в мире эстрады», – ответил он на слухи вокруг своей фигуры.

Более того, Элвин Грей отметил, что участвовал в проекте безвозмездно, а часть расходов он взял на себя.

Ранее другая медийная личность – участница проекта «Пацанки» и конкурса «Мисс Набережные Челны – 2020» Диана Макиевская стала участницей шоу «Давай поженимся!».