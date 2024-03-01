Эпидсезон в РТ подходит к концу

За прошедшую неделю в республике было зарегистрировано почти 12 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ - на 24% меньше, чем неделей ранее, и на 49% ниже эпидпорога.

Подробнее о санитарно-эпидемиологической обстановке в Татарстане рассказали на пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина и заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Любовь Авдонина отметила, что улучшение показателей говорит о том, что сезон респираторных инфекций в регионе близится к окончанию. На долю гриппа приходится всего 6% случаев, в то время как в начале года этот показатель составлял 42%.

- Когда снижается доля находок вирусов гриппа, можно говорить о переломе в эпидемическом процессе и завершении эпидемического сезона, - объяснила Любовь Авдонина. - Тем не менее профилактические мероприятия остаются в приоритете.

На завершение эпидсезона также указывает преобладание гриппа В, на долю которого приходится 18% случаев.

Уже сейчас в татарстанских школах не осталось классов, которые находились бы на разобщении. В общей сложности с начала эпидсезона в карантине побывал 171 класс 41 учебного заведения республики. На некоторое время были полностью закрыты две школы. Снижению заболеваемости среди учеников способствует работа входных фильтров, на которых измеряется температура тела.

Подобные меры необходимы для профилактики не только гриппа и ОРВИ, но также кори. С начала года в республике зафиксировано 69 случаев кори. Любовь Авдонина напомнила о необходимости вакцинации от этой болезни.

В республике продолжает снижаться уровень заболеваемости ковидом - на прошлой неделе она сократилась на 9%. При этом в 98% случаев болезнь протекает по типу ОРВИ.

По словам Владимира Жаворонкова, учреждения здравоохранения постепенно возвращаются к обычному режиму работы. Тем не менее в республике действуют 11 временных инфекционных госпиталей.