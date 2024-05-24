Ещё на два «Сабантуя» власти Казани выделяют 38 млн рублей

news_top_970_100
Город
24 мая 2024  08:23
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани выделено 37,9 млн рублей на организацию Сабантуев в Березовой роще жилого массива Мирный и на ипподроме. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

 Фото: Татар-информ

Организация праздника должна быть завершена до 23 июня. В Березовой роще будут установлены сценические конструкции, шатры, мебель, экраны, звуковое оборудование, а также обеспечено электричество и охрана. Видеосъемку будут вести четыре оператора.

Концертная программа включает выступления танцевальных и хоровых ансамблей, вокалистов, а также Государственного ансамбля песни и танца. Запланированы спортивные мероприятия с подарками для участников. Средства выделены из бюджета Казани.

Ранее мы писали, что в Татарстане утверждены даты проведения традиционных праздников народов республики на этот год.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Уроженка Казани Малика Разакова получила звание заслуженной артистки России
В поселке Кадышево временно ограничат движение из-за реконструкции моста
На Мамадышском тракте произошла массовая авария с четырьмя автомобилями
В Казани стартовал форум «Литературный флагман России»
Центр Казани перекроют из-за съёмок российского фильма
Ещё на два «Сабантуя» власти Казани выделяют 38 млн рублей
Горздрав Казани возглавил Владимир Филатов
Минниханову презентовали новые инвестпроекты «Нижнекамскнефтехима»