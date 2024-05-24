Ещё на два «Сабантуя» власти Казани выделяют 38 млн рублей

В Казани выделено 37,9 млн рублей на организацию Сабантуев в Березовой роще жилого массива Мирный и на ипподроме. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Фото: Татар-информ

Организация праздника должна быть завершена до 23 июня. В Березовой роще будут установлены сценические конструкции, шатры, мебель, экраны, звуковое оборудование, а также обеспечено электричество и охрана. Видеосъемку будут вести четыре оператора.

Концертная программа включает выступления танцевальных и хоровых ансамблей, вокалистов, а также Государственного ансамбля песни и танца. Запланированы спортивные мероприятия с подарками для участников. Средства выделены из бюджета Казани.

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