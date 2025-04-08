Эскалаторы в казанском метро проверили на безопасность

Специалисты МУП «Метроэлектротранс» завершили плановую проверку эскалаторов на двух станциях казанского метрополитена.
Какие станции проверили?
► «Козья Слобода» и «Проспект Победы»
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Все эскалаторы признаны исправными и соответствующими нормам безопасности.
► «Кремлёвская»
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Проверка запланирована на июнь 2024 года.
Почему это важно?
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В метро Казани работает 16 эскалаторов, которые ежедневно перевозят тысячи пассажиров.
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Для бесперебойной работы проводятся:
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регулярные осмотры,
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плановый ремонт,
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экспертизы промышленной безопасности.
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Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».