Эскалаторы в казанском метро проверили на безопасность

Специалисты МУП «Метроэлектротранс» завершили плановую проверку эскалаторов на двух станциях казанского метрополитена.

Какие станции проверили?

► «Козья Слобода» и «Проспект Победы»

Все эскалаторы признаны исправными и соответствующими нормам безопасности.

► «Кремлёвская»

Проверка запланирована на июнь 2024 года.

Почему это важно?

В метро Казани работает 16 эскалаторов , которые ежедневно перевозят тысячи пассажиров.

Для бесперебойной работы проводятся: регулярные осмотры, плановый ремонт, экспертизы промышленной безопасности.



Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».