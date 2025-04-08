Эскалаторы в казанском метро проверили на безопасность

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Город
8 апреля 2025  14:28

Специалисты МУП «Метроэлектротранс» завершили плановую проверку эскалаторов на двух станциях казанского метрополитена.

Какие станции проверили?

► «Козья Слобода» и «Проспект Победы»

  • Все эскалаторы признаны исправными и соответствующими нормам безопасности.

► «Кремлёвская»

  • Проверка запланирована на июнь 2024 года.

Почему это важно?

  • В метро Казани работает 16 эскалаторов, которые ежедневно перевозят тысячи пассажиров.

  • Для бесперебойной работы проводятся:

    • регулярные осмотры,

    • плановый ремонт,

    • экспертизы промышленной безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

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Эскалаторы в казанском метро проверили на безопасность
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