«Вдруг» такие женщины не получаются ниоткуда»: психолог о матери, избившей ребенка

История мамы избивавшей маленькую девочку прогремела по всем новостным сводкам России. На видео по-настоящему больно смотреть.

В полтора года ребенок не может собрать вещи и уйти, сбежать или даже пожаловаться – он полностью беззащитен и зависит только от взрослых. Но когда родитель – единственный, на кого беспомощный малыш может положиться, сознательно делает ему больно, становится жутко.

Корреспондент «Казанских ведомостей» поговорила с психологом-консультантом Зульфией Альмухаметовой, что могло произойти с матерью, что она способна на такой поступок.



Какое психологические причины могут объяснить, что матери так жестоко обращаются своими детьми?

Психолог заметила, что такие люди сами вырастают в неблагополучных семьях, которые и дали своим дочерям такой «бэкграунд».

«Вдруг» такие женщины не получаются ниоткуда», – заметила психолог.

Психологическое отчаяние и эмоциональная распущенность – когда человек теряет самоконтроль, также могут служить причиной такого поступка.

«Это человек, который настолько не уважает людей, у которого настолько нет ценности никаких отношений, что он может поднять руку на своего ребенка», – отметила Зульфия.

Предположим, что человек хочет завести ребенка, но у него есть сомнения. Какие психологические проблемы могут служить звоночком о том, что делать этого не стоит?

«Если ты сам не стал взрослым человеком и в тебе живет обиженный ребенок, то хорошего родителя из тебя не получится», – говорит психолог.



Ребенок и его воспитание требует неимоверных моральных усилий: в человеке должен быть самоконтроль и мудрость взрослого, чтобы он смог позаботиться о будущем малыша, который полностью от него зависит.

«К слову, людям прежде чем стать родителями, нужно обратить внимание, как они способны реагировать на (стрессовую) ситуацию, потому что ребенок – это всегда сложно», – добавила Зульфия Альмухаметова.

Если человек увидел или понял, что несовершеннолетний – к примеру, младше 12 лет – находится в таких ситуациях: его бьют, не кормят или растлевают, что нужно делать впервую очередь?

«Самое главное – не оставаться равнодушным, – отметила Альмухаметова. – Из-за нашего равнодушия, если мы не замечаем, что ребенок долго плачет, на него сильно кричит мама и т. п., конечно же, из этого складывается огромная трагедия».

Первый шаг – убедиться, что с ребенком действительно плохо обращаются. Второй – обратиться в соответствующие органы, отмечает психолог.

Если у человека уже есть и дети, и наклонности к насилию. Что он может сделать, чтобы предотвратить такие ситуации?

Если человек понимает, что может нанести травму своему ребенку, ему нужно обратиться к специалисту, говорит эксперт.



Вместе с психотерапевтом человеку необходимо выяснить: по каким причинам это происходит и в каких случаях он может сорваться. Может, причиной будут служить детские травмы, стресс или вовсе черта характера.

В любом случае необходимо обратиться к специалисту, чтобы предотвратить возможную трагедию.



На данный момент известно, что женщина по имени Алена, избвивашая своего ребенка, задержана полицией. Она заявила, что ей жаль, и утверждает, что готова понести наказание. На данный момент девочка находится в больнице с синяками и истощением.

О жестоком обращении с ребенком стало изветно 1 декабря, когда в отдел полиции «Азино-2» обратилась женщина с просьбой о помощи. Она рассказала сотрудникам полиции, что ее невестка избивает ее внучку – полуторагодовалую малышку.

Подробности читайте в материале «КВ».