Избившая полуторагодовалую дочь жительница Казани заявила, что раскаивается

Избившая свою полуторагодовалую дочь мать в видео-обращении заявила, что раскаивается и готова нести наказание. Видео, записанное после ее задержания, опубликовал Следственный комитет.

«Я совершила очень плохое преступление в отношении своей дочери, побила ее, признаю свою вину и очень сильно раскаиваюсь», – сказала на камеру 31-летняя женщина.

Она извинилась перед общественностью за совершенное насилие над дочерью.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 31-летнюю женщину, которая записала на видео избиение своего полуторагодовалого ребенка. Сделано это было после того, как 1 декабря в отдел полиции «Азино-2» обратилась женщина с просьбой о помощи. Она рассказала сотрудникам полиции, что ее невестка жестоко обращается с внучкой — полуторагодовалой малышкой.