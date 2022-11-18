«Есть один отличительный симптом»: в Минздраве рассказали, как распознать штамм гриппа A(H1N1)

Практически безошибочно определить штамм гриппа A(H1N1), который по прогнозу специалистов придет в Татарстан в этом сезоне, можно по нескольким симптомам. Об этом рассказал журналистам на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики, руководитель управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Короткий инкубационный период и мгновенно нарастающие симптомы интоксикации – это слабость, головная боль, слабость в суставах и мышцах. Есть один отличительный симптом штамма A(H1N1), который фиксировался в 2009 году, – это диарея и рвота», – перечислил спикер отличительные особенности штамма вируса.

Жаворонков пояснил, что такие симптомы объясняются токсичностью вируса.

«Вирус токсичен, поэтому такое проявление было. Обычные средства – в народе «от расстройства желудка», не помогают. Немного по-другому работает организм в этот момент. Потом уже могут наступают специфичные осложнения, они разные», – добавил он.

Ранее «КВ» сообщали, что в России на сегодня зарегистрировано более 70 случаев гриппа. Почти в 70% случаев это штамм гриппа A(H1N1). За прошедшую неделю случай этого штамма гриппа зарегистрировали в Татарстане.

Специалисты настоятельно рекомендуют всем, у кого проявились симптомы ОРВИ оставаться дома и вызывать врача.