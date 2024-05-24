Эстафету библиотечной столицы России передали Ижевску

Вчера, 23 мая, в Казани завершился всероссийский библиотечный конгресс «Библиотека в многополярном мире», который проходил под девизом «Вместе сильнее».

Президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев отметил, что этот конгресс оказался самым масштабным, в нем приняли участие почти 1700 человек из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Представители библиотечного сообщества не только обсудили самые актуальные проблемы, но и увидели, как работают татарстанские библиотеки, что тоже важно для обмена опытом.

Была затронута и тема библиотечного образования. Главная задача - внедрение четких профессиональных стандартов для работников библиотек.

Михаил Афанасьев подчеркнул многоплановую работу конгресса. Например, интересно были представлены в Казани военные библиотеки. Они не входят в состав Российской библиотечной ассоциации, но имеют возможность участвовать в работе конгресса.

Отдельная секция на конгрессе была посвящена работе специализированных библиотек для слепых и слабовидящих людей. Большое значение уделяется специальной программе семейного чтения.

Как рассказала директор Национальной библиотеки Республики Татарстан Мадина Тимерзянова, конгресс имел большой успех. Заседания всех секций прошли с аншлагами. В холле Национальной библиотеки в рамках конгресса работала книжная выставка, на которой свою продукцию представили 46 ведущих российских издательств. По предварительным подсчетам, эту выставку посетили 11 тысяч человек. Мадина Тимерзянова выразила огромную благодарность учреждениям культуры, в которых состоялись мероприятия библиотечного конгресса.

Гостей форума приветствовала министр культуры РТ Ирада Аюпова. Она отметила, что сегодня любую книгу можно купить, скачать в интернете и возникает вопрос: «Зачем ходить в библиотеку?» Поэтому в перспективе библиотеки должны стать не просто местом выдачи книг, а местом социокультурной коммуникации, местом для семейного чтения.

Еще одна важная задача - повышение статуса библиотекаря. Библиотекарь - это профессионал, обладающий большими знаниями во всех сферах, в том числе и в вопросах цифровизации.

- Библиотека - это среда доверия, среда достоверных знаний. Наша задача, чтобы новое поколение получало информацию из достоверных источников - книг, а не черпало ее из интернета, - подчеркнула Ирада Аюпова.

На церемонии закрытия конгресса были объявлены итоги выборов нового президента Российской библиотечной ассоциации. На этот пост избран Вадим Дуда.

Также участники конгресса приняли Положение о всероссийском библиотечном движении «Вместе сильнее». Это движение направлено на объединение усилий в поддержку деятельности библиотек на новых территориях России.

В завершение торжественного закрытия конгресса была объявлена библиотечная столица России 2025 года. Ею стала столица Удмуртской Республики - город Ижевск. Ирада Аюпова передала эстафету библиотечной столицы России заместителю председателя правительства Удмуртской Республики Наталье Тойкиной. По сложившейся традиции именно Удмуртия как библиотечная столица России - 2025 примет Всероссийский библиотечный конгресс в следующем году.