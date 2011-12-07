Жильцов дома в Адмиралтийской слободе просят дать согласие на признание дома аварийным

Исторический дом в Адмиралтийской слободе не признают аварийным, пока жильцы не дадут согласие на это, сообщили в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов Казани.

«На рассмотрении ООО „Управляющая компания „Заречье““ находится вопрос о признании жилого дома №22/1 на улице Серп и Молот аварийным и подлежащим сносу. Решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу принимается на заседании городской межведомственной комиссии», — говорится в тексте объявления от УК.

На данный момент ООО «ЖЭУ «Адмиралтейская слобода» провело ремонт участков розлива холодного водоснабжения, канализации, а также стояков холодного водоснабжения.

По предварительной оценке экспертов, дом 1949 года можно считать аварийным. Сейчас в нем проживают 62 человека.