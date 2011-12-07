Законопроект о реновации жилья в регионах поддержали в Госсовете РТ

Законопроект, прорабатывающий возможность проведения реновации жилья в российских регионах, был поддержан в Комитете по жилищной политике и инфраструктурному развитию, сообщает пресс-служба республиканского парламента. К сообщению прилагается пояснительная записка, в которой отмечается неудовлетворительное состояние домов, построенных в 50–70-е годы во многих городах. Этот факт, по мнению депутатов Госсовета, демонстрирует острую необходимость обновления жилого фонда. Читайте также: в РТ составлен первый рейтинг управляющих компаний.