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Законопроект о реновации жилья в регионах поддержали в Госсовете РТ

Во многих городах продолжают эксплуатироваться многоквартирные дома 1957−1975 годов постройки.
Законопроект, прорабатывающий возможность проведения реновации жилья в российских регионах, был поддержан в Комитете по жилищной политике и инфраструктурному развитию, сообщает пресс-служба республиканского парламента. К сообщению прилагается пояснительная записка, в которой отмечается неудовлетворительное состояние домов, построенных в 50–70-е годы во многих городах. Этот факт, по мнению депутатов Госсовета, демонстрирует острую необходимость обновления жилого фонда. Читайте также: в РТ составлен первый рейтинг управляющих компаний.
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