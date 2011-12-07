Нужно ли переоформлять садовые дома?

В связи с этим начальник отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Управления Росреестра по Республике Татарстан Эндже Мухаметгалиева разъясняет, что переоформлять ранее зарегистрированные права на садовые дома, дачи и иные строения не нужно. Внесенные изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, которые отменили разрешение на строительство, но ввели уведомительный порядок, распространяются на возводимые объекты и уже построенные объекты, на которые по каким-то причинам права не были оформлены. У кого права зарегистрированы, предпринимать какие-либо действия не нужно, поясняет Эндже Мухаметгалиева, а вот тем гражданам, которые этого еще не сделали, стоит побеспокоиться. Государственный регистратор прав напомнила, что для жилых домов, жилых строений, расположенных на дачных и садовых земельных участках, установлен ограниченный период оформления прав по упрощенной процедуре (без соблюдения уведомительного порядка) - до 1 марта 2019 года. До этой даты не оформившие указанные объекты недвижимости еще могут успеть поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право при представлении технического плана, составленного кадастровым инженером на основании декларации (без направления вышеуказанных уведомлений). После 1 марта 2019 года необходимо будет перед началом строительства и после его завершения обратиться в орган местного самоуправления (в Казани, например, это управление градостроительных разрешений исполкома города) с соответствующим уведомлением, в котором собственник извещает орган местного самоуправления о начале строительства дома и его окончании. Без соблюдения такого порядка оформить право собственности на объекты недвижимости будет невозможно, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.