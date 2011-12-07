Что ждет рынок жилья Казани в 2021 году?

В ушедшем году россияне побили рекорд по количеству взятых ипотечных кредитов. По оценке аналитического центра АО «ДОМ.РФ», в стране выдали 1,7 млн ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 трлн рублей. Прирост в количественном соотношении к 2019 году составил 35%, а в денежном и вовсе на 50%. Для сравнения, в предпандемийный год было оформлено чуть более 1,2 млн ипотечных сделок, о чем свидетельствуют данные Банка России. А прошлый рекорд по выдаче ипотеки в стране был установлен в 2018 году, когда банки выдали 1,47 млн ипотечных кредитов на общую сумму почти 3,013 трлн рублей.

Напомним, что 17 апреля на фоне пандемийного локдауна в России запустили кредитную программу на покупку жилья в новостройках под льготный процент на весь период действия займа. Она была призвана поддержать как застройщиков в условиях «коронакризиса», не сорвать темпы ввода жилья, так и сделать жилье более доступным для граждан. Изначально срок действия программы ограничивался 1 ноября 2020 года, но затем его продлили до 1 июля 2021 года.

Рост спроса на недвижимость ожидаемо зафиксирован в Татарстане. По данным республиканского Росреестра, в ноябре 2020 года в республике был установлен новый рекорд по количеству сделок на рынке недвижимости: 16,5 тыс. — на Казань пришлось более 7 тыс. сделок от этого количества, тогда как в ноябре 2019-го их насчитали 3,5 тыс., то есть прирост 100%! На 22% по сравнению с уже упомянутым ноябрем 2019 года выросло количество сделок, связанных с жилыми помещениями. Подобная статистика буквально диссонирует с реальным падением доходов россиян на 4,3%, зафиксированным Росстатом за январь — сентябрь 2020 года. Смелое решение — брать ипотеку в таких условиях.

Следствием столь значительного спроса ожидаемо стал рост цен на недвижимость. Причем Казань ворвалась в тройку российских городов по дороговизне жилья — как новостроек, так и вторичного. Так что же по ценам?

В декабре 2020-го «КоммерсантЪ», опираясь на сведения аналитического центра ЦИАН, представил следующие данные по стоимости «квадрата» новостроек в городах-миллионниках. Везде, кроме Челябинска (-2%) и Омска (0%), за год был зафиксирован прирост. Самый значительный рывок продемонстрировал Нижний Новгород (+35%). В Москве новостройки за год «потяжелели» на 18% (со 193 тыс. рублей за квадратный метр до 228 тыс.), Санкт-Петербург прибавил 13% (со 141,7 тыс. до 160,3 тыс.). Казань за 2020-й пробила психологическую планку в сотню тысяч «деревянных» за квадратный метр. Если в декабре 2019-го средняя цена в новостройке была 89,1 тыс., то через год подросла до 108,6 тыс. рублей — прирост 22%!

Вслед за первичкой подтянулось и вторичное жилье. В сентябре 2020 года в ГК SRG представили свое исследование по ценам за квадратный метр на данном рынке — здесь Казань тоже оказалась в тройке среди миллионников. Лидером по стоимости «квадрата» неизменно остается Москва: 222,4 тыс. рублей с приростом за январь — сентябрь на 8,6%. Вторая строчка за Питером — 128,5 тыс. рублей с приростом за тот же период на 10,1%. Казанская вторичка прибавила 3,25% до средних 80,2 тыс. за квадратный метр.

Схожие данные мы почерпнули из статистики Domofond.ru — казанское вторичное жилье за год стало дороже на 11,4% за квадратный метр (87334 руб.), новостройки «потяжелели» на 22,8%, но, по оценке сайта, еще не перевалили за 100 тыс. (97949 руб.). Стоимость среднестатистической новенькой однокомнатной квартиры на рынке столицы РТ возросла на 27,1% — до 3,75 млн рублей, двушки прибавили в цене почти четверть — уже 5,1 млн рублей. Вторичные однокомнатные квартиры дорожают медленнее (+4,3%), и в декабре их средняя стоимость на рынке составила 3,1 млн рублей, тогда как двухкомнатные за год стали дороже на 15,3% — 4,6 млн рублей.

Самое дорогое жилье в Казани по-прежнему в Вахитовском районе. Квадратный метр в новостройках здесь за год подорожал на треть до 103,3 тыс., а вот вторичка прибавила на 14,1% — 105,2 тыс. рублей. Серьезный прирост показали новостройки в Авиастроительном (+27,9%), Советском (+26,1%) и Московском (+25,3%) районах. Самое дешевое новое жилье можно найти в Кировском районе — в среднем за 76,8 тыс. за «квадрат». Там же самое доступное вторичное жилье Казани — по 74,5 тыс. рублей за квадратный метр.

Какие тенденции ждут рынок жилья столицы РТ в 2021 году, стоит ли ждать снижения? Об этом нам рассказал специалист по недвижимости Николай Буланов.

— На ваш взгляд, что стало катализатором удорожания новостроек?

— В первую очередь снижение ставок, субсидирование по государственным программам. У определенных застройщиков она опускалась до 3,9%. Есть определенные мощные рычаги, позволяющие получить ипотеку и под 0,01% за первый год. Скорее всего, именно это повлияло на спрос, но за наличный расчет квартиры покупают все реже.

— В рост пошло и вторичное жилье. Как считаете, эта тенденция в Казани сохранится в 2021 году?

— Анализировать очень сложно — цены действительно поднялись резко. Возможно, снижение будет. В новостройках, например, по каким-то акционным предложениям. Во вторичный рынок многие уже вложили свои деньги, поэтому я ожидаю, что он встанет, а затем цены пойдут вниз.

— В этих условиях не выгоднее ли обратить взор на индивидуальные дома в черте города?

— На сегодняшний день не так много участков, которые удовлетворяют запросы людей по месторасположению. Можно по стоимости однокомнатной квартиры приобрести дома с квадратурой до 100 квадратных метров в пределах 10 км от Казани. Но рост цен прослеживается и по земельным участкам.

— По вашей оценке, какие факторы могут повлиять в 2021-м на удорожание и удешевление недвижимости?

— Однако едва ли цена на новостройки будет снижаться. По вторичному рынку ожидается спад, так как многие потенциальные покупатели отдают предпочтение первичке с созданной инфраструктурой.