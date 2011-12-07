Большая часть коррупционных рисков связана с распоряжением недвижимым госимуществом

Больше всего, по данным МВД по РТ, в 2018 году выявлено преступлений при распоряжении недвижимым госимуществом (114), в сферах образования (70), здравоохранения и соцобеспечения (21), строительства и ЖКХ (22).Органами прокуратуры в ходе надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в 1-м полугодии 2018 года выявлено 1565 нарушений. Из них 260 нарушений связаны с исполнением обязанности представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 36 фактов - неисполнение требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.Очередное заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ состоялось в Представительском корпусе Казанского Кремля 24 сентября. Оно прошло под председательством Президента РТ Рустама Минниханова.В работе приняли участие Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководители министерств и ведомств РТ, главы муниципальных образований, сообщает пресс-служба Президента РТ. На рассмотрение комиссии вынесен вопрос «О реализации задач, поставленных в Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы».В ходе заседания было отмечено, что коррупция продолжает оставаться дестабилизирующим фактором, оказывающим прямое влияние на развитие экономики, политическую стабильность, взаимоотношения между властью и обществом.Противодействие этому явлению требует системных мер и является особо актуальной задачей, без решения которой невозможно создать благоприятные условия для развития экономики, обеспечить здоровую конкуренцию и реализацию крупных инвестиционных проектов.В целях совершенствования антикоррупционной работы Указом Президента РФ от 29.06.2018 №378 утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы. В соответствии с данным планом Кабмин РТ внес изменения в государственную программу «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 - 2020 годы».Проводимая в республике работа оказала положительное влияние на эффективность реализации отдельных государственных программ, в том числе в строительстве, проведении капитального ремонта, по вопросам работы расчетно-кассовых центров в сфере жилищно-коммунального комплекса. В целом это позволяет повысить отдачу затрат на социальные и другие реализуемые проекты, сократить потери от коррупции.Анализ уголовной статистики, материалов контрольно-надзорных органов и результатов работы Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции позволяет сделать вывод, что основное число преступных посягательств приходится на процессы распоряжения недвижимым государственным имуществом, однако высокие коррупционные риски присущи практически всем сферам экономической и управленческой деятельности. Особенно сильно коррупционное влияние заметно при реализации программ по поддержке сельского хозяйства, бизнеса и граждан, строительства, осуществлении государственных и муниципальных закупок, в том числе при закупках, осуществляемых организациями с использованием бюджетных средств. Контрольно-надзорными органами за 7 месяцев 2018 года проведено более 24 тыс. проверок, в ходе которых выявлено почти 50 тыс. нарушений. По данным нарушениям вынесено более 41,5 тысячи актов реагирования. Наложены штрафы на сумму 105,4 млн рублей. К административной ответственности за допущенные нарушения привлечены 20,7 тысячи человек.Однако управленческая и контрольно-надзорная деятельность исполнительных органов государственной власти пока недостаточно эффективна. В связи с этим профильным министерствам на заседании комиссии было дано поручение о разработке дорожных карт и включении изменений в ведомственные антикоррупционные программы по следующим направлениям: сельское хозяйство, строительный, дорожный и имущественный комплексы, сфера земельных отношений, образование, здравоохранение, культура, система государственных и муниципальных закупок, грантовая поддержка, сохранность объектов культурного наследия и др.Также в рамках заседания было сказано, что в условиях сохраняющегося уровня коррупционных правонарушений необходимо организовать работу, направленную на формирование общественного неприятия коррупции, роста правосознания граждан и активизации их участия в осуществлении общественного контроля за деятельностью органов власти. Некоторые шаги в этом направлении уже предприняты. Так, при Общественной палате РТ создан Центр общественного контроля в сфере государственного и муниципального управления Республики Татарстан. В Казани создан и действует Общественный совет по вопросам закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, а также Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства. Свой вклад в развитие общественного контроля вносят региональная общественная организация Республики Татарстан «Гражданское общество», Фонд содействия развитию правового просвещения населения Республики Татарстан и другие. На заседании комиссии с докладами выступили заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, мэр Казани Ильсур Метшин и председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.