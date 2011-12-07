В Казани разморожены стройки двух проблемных домов

К работам на объекте приступила компания-подрядчик. Также ориентировочно весной будущего года планируется сдать дом по ул. Четаева - проблемный объект ООО «Фирма «Свей», работы на нем ведутся. Первый заместитель руководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов провел выездное совещание, на котором осмотрел строящиеся дома, обсудил проблемные вопросы с подрядчиками, а также ответил на вопросы дольщиков, ожидающих окончания затянувшегося строительства.Всего в проблемном жилом комплексе «Молодежный» пять многоквартирных домов, из них сданы два: №4 был введен в эксплуатацию осенью 2015 года, а №3 - в декабре прошлого года, сообщает пресс-служба мэрии Казани. В высокой степени готовности находится первый дом жилого комплекса.На данном этапе строители проводят вентиляционные работы, штукатурят стены, проводят инвентаризацию окон на соответствие нормам, параллельно ведут работы по благоустройству территории. Как пояснил Азат Нигматзянов, именно благоустройство - сейчас одна из самых важных задач, от которой зависит, когда объект введут в эксплуатацию. «Если сейчас не успеют сделать благоустройство, то, скорее всего, дом будет сдан не раньше мая-июня следующего года, потому что сдавать дом без благоустройства нельзя. А если хотя бы один из слоев асфальта подрядчик успеет положить сейчас, то постараемся раньше мая», - сказал Азат Нигматзянов, отвечая на вопрос дольщицы Сазиды Галиахметовой о планируемых сроках завершения работ, и добавил, что один из плюсов объекта - улаженные вопросы по коммуникациям.Основную часть благоустройства подрядчик обещает выполнить в ближайшее время - на следующей неделе на объект планируется завести щебень, а еще через неделю, если не помешает погода, уложить первый слой асфальта.«В первую очередь надо, чтобы работы снаружи завершились как можно скорее, - отметил Азат Нигматзянов. - Мы хотели сделать это еще в прошлом году, но не смогли, так как здесь проходили оптоволоконные сети связи. На сегодняшний день связисты их вынесли, так что этот вопрос решен. И конечно, параллельно будут проводиться внутренние работы в доме».На встрече дольщики также задали вопросы по строительству второго дома ЖК «Молодежный». Ранее инициативная группа дольщиков предложила собрать средства, необходимые для завершения строительства. На сегодня собрана лишь часть суммы, что тем не менее позволило провести ряд работ на объекте. Как подчеркнул Азат Нигматзянов, проблемные дома будут достроены в любом случае, но именно активность дольщиков помогает ускорить темп работ.В свою очередь представители инициативной группы будущих жильцов отметили, что необходимо донести это до всех дольщиков.После дома в ЖК «Молодежный» первый заместитель руководителя исполкома осмотрел еще один проблемный объект - дом №4 по ул. Четаева, в котором будет более 130 квартир. Строительная компания, которая достраивает дом, приступила к работам примерно месяц назад. Кроме непосредственно строительных работ на объекте приходится также переделывать брак предыдущего застройщика. Так, сегодня строители вынуждены полностью снять кровлю, после чего будут укладывать новую.Объект планируется «одеть» в вентфасад - так, чтобы были соблюдены нормативы теплопередачи стены. Сегодня здесь ведутся внутренние отделочные работы, заливается цементный раствор. Представитель инициативной группы дольщиков РазильКарамов поинтересовался, планируется ли делать утепленные полы и стены в подъезде. «Сегодня все эти моменты вносятся в проект, будет выполнен весь комплекс работ. Застройщик хочет сделать все качественно, чтобы объект полностью отвечал всем нормам и к нему не было никаких претензий», - ответил Азат Нигматзянов.«Мы видим, что идут масштабные работы, это для нас радостное событие, - сказал Разиль Карамов. - По договору мы должны были в июле 2014 года заселиться, но до сегодняшнего дня таких реальных подвижек не видели».В совещании также приняли участие представители организаций «Казанские электрические сети» и «Казанские тепловые сети» - с ними на месте обсудили вопрос переноса сетей. Как пояснил Азат Нигматзянов, к одному из сданных домов сетевой кабель был проведен не по проекту, в результате чего его необходимо перенести. В ближайшее время планируется решить вопрос с теплоснабжением, чтобы в полной мере приступить к работам по внутренней отделке дома. Кроме того, в ходе совещания для переноса сетей было решено немного переработать транспортную схему - перенести «лежачий полицейский». Этот вопрос также оперативно был согласован на месте с администрацией Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.Параллельно на объекте идут работы по благоустройству территории - руководитель подрядной организации пообещал, что уже в ближайшие дни завезут щебень и приступят к укладке асфальта. Ввести дом в эксплуатацию планируется примерно в мае-июне будущего года.