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В Казани снизилась стоимость на долгосрочную аренду однокомнатных квартир

При этом отмечается рост цен на аренду двухкомнатных квартир.

В Казани снизилась стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир. Средняя ставка аренды на сентябрь составит 16,6 тыс. рублей. В аналогичном месяце прошлого года средняя ставка аренды составляла 17,6 тыс. рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического центра ЦИАН.

При этом замечен рост цен на аренду двухкомнатных квартир в Казани. В сентябре этого года средняя ставка составит 23,1 тыс. рублей в месяц. Для сравнения, в прошлом году средняя ставка составляла 21,8 тыс. рублей.

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