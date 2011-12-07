Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В РТ назвали частое нарушение при строительстве жилых домов

Госстройнадзор РТ проводит проверки строящихся жилых домов.

В течение десяти месяцев 2020 года специалистами Госстройнадзора РТ было проведено 2903 проверки на стройках многоквартирных домов, сообщил глава Инспекции ведомства в РТ Василий Кудряшов.

По результатам проверок было выдано 294 заключения о соответствии. В то же время специалисты составили 1187 протоколов об административных нарушениях. В большинстве случаев они связаны с отступлением от проектной документации в части замены используемых стройматериалов. При этом грубых нарушений, связанных с несоответствием с проектной документации выявлено не было.

На данный момент под присмотром Госстройнадзора остаются 1127 объектов.

КВ
Лента новостей