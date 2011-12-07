В РТ назвали частое нарушение при строительстве жилых домов

В течение десяти месяцев 2020 года специалистами Госстройнадзора РТ было проведено 2903 проверки на стройках многоквартирных домов, сообщил глава Инспекции ведомства в РТ Василий Кудряшов.

По результатам проверок было выдано 294 заключения о соответствии. В то же время специалисты составили 1187 протоколов об административных нарушениях. В большинстве случаев они связаны с отступлением от проектной документации в части замены используемых стройматериалов. При этом грубых нарушений, связанных с несоответствием с проектной документации выявлено не было.

На данный момент под присмотром Госстройнадзора остаются 1127 объектов.