Этим летом в Казани проведут рекордное количество работ по реконструкции сетей

В рамках подготовки к Играм и саммиту БРИКС в Казани в этом году запланирован рекордный объем работ по обновлению аварийных сетей водоснабжения и канализации.

Будет заменено 20 км изношенных коммуникаций, проложенных в 30-80 годах прошлого века, которые достигли 100%-го износа. Работы проводятся без отключения водоснабжения, используя метод горизонтально-направленного бурения. Это позволяет сохранить целостность благоустройства прилегающих территорий и ускорить ремонтные процессы.

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил один из участков реконструкции в исторической части города на улице Островского. Завершить работы планируют к 10 июня.

«Водоканал» выполняет работы по всему городу, особенно в центральной части, где находятся самые старые сети. Новые трубы отличаются повышенной надежностью и качеством, что обеспечит бесперебойное водоснабжение на этом участке минимум на полвека, подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.