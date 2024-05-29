Этим летом в Казани проведут рекордное количество работ по реконструкции сетей

news_top_970_100
Город
29 мая 2024  14:00
Автор:
Эндже Гарафиева

В рамках подготовки к Играм и саммиту БРИКС в Казани в этом году запланирован рекордный объем работ по обновлению аварийных сетей водоснабжения и канализации. 

Будет заменено 20 км изношенных коммуникаций, проложенных в 30-80 годах прошлого века, которые достигли 100%-го износа. Работы проводятся без отключения водоснабжения, используя метод горизонтально-направленного бурения. Это позволяет сохранить целостность благоустройства прилегающих территорий и ускорить ремонтные процессы.

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил один из участков реконструкции в исторической части города на улице Островского. Завершить работы планируют к 10 июня.

«Водоканал» выполняет работы по всему городу, особенно в центральной части, где находятся самые старые сети. Новые трубы отличаются повышенной надежностью и качеством, что обеспечит бесперебойное водоснабжение на этом участке минимум на полвека, подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Зоя, Зизи или Марго: казанцы выбирают имя новорожденной зебре
В Казани снова повредилась контактная сеть: троллейбусы изменили маршрут
Этим летом в Казани проведут рекордное количество работ по реконструкции сетей
Прокуратура помогла инвалиду из Казани добиться обещанных лекарств
В этом году в ДТП пострадали больше 1 тысячи татарстанцев
38 тысяч человек в Татарстане оформили «Карту болельщика»
«Метроэлектротранс» обновляет трамвайные пути в Казани
В Казани задержали застройщика, который обманул больше 40 человек