«Этнопоиск» подведет итоги экспедиций по районам Татарстана

В составе экспедиционных групп были фольклористы, этномузыкологи, этнологи, историки, краеведы - это сотрудники музеев и других учреждений культуры, вузов, некоммерческих организаций, а также исследователи-энтузиасты. В течение года они побывали в разных районах Татарстана, проводили культурологические исследования и на сессии поделятся результатами своей работы.

В рамках двухдневной сессии состоится круглый стол на тему «Вопросы сохранения этнокультурного достояния Республики Татарстан». Специалисты расскажут о федеральных и региональных правовых актах в области сохранения этнокультурного достояния Республики Татарстан, поделятся опытом выявления, сохранения и популяризации объектов нематериального культурного достояния, обсудят другие актуальные проблемы.

Организаторы конференции: Культурный центр имени А.С.Пушкина, Институт развития образования Республики Татарстан, ГБУ «Таткультресурсцентр», Центр русского фольклора МБУК «Музейный комплекс г. Казани», Татарстанское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз».