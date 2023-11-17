«Этнопоиск» подведет итоги экспедиций по районам Татарстана

Сегодня в Культурном центре имени А.С.Пушкина открывается IV отчетная научно-практическая сессия по итогам экспедиционных выездов по Республике Татарстан «Этнопоиск-2023».

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Газета «Казанские ведомости»
17 ноября 2023  10:41
Автор:
Ольга Иванычева

В составе экспедиционных групп были фольклористы, этномузыкологи, этнологи, историки, краеведы - это сотрудники музеев и других учреждений культуры, вузов, некоммерческих организаций, а также исследователи-энтузиасты. В течение года они побывали в разных районах Татарстана, проводили культурологические исследования и на сессии поделятся результатами своей работы. 

В рамках двухдневной сессии состоится круглый стол на тему «Вопросы сохранения этнокультурного достояния Республики Татарстан». Специалисты расскажут о федеральных и региональных правовых актах в области сохранения этнокультурного достояния Республики Татарстан, поделятся опытом выявления, сохранения и популяризации объектов нематериального культурного достояния, обсудят другие актуальные проблемы. 
Организаторы конференции: Культурный центр имени А.С.Пушкина, Институт развития образования Республики Татарстан, ГБУ «Таткультресурсцентр», Центр русского фольклора МБУК «Музейный комплекс г. Казани», Татарстанское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз».

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«Этнопоиск» подведет итоги экспедиций по районам Татарстана