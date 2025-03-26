Эвакуация в больнице Казани оказалась учебной

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Город
26 марта 2025  10:48

Сегодня утром в социальных сетях распространились сообщения о срочной эвакуации в городской больнице №7 Казани. Однако, как выяснилось, поводов для паники не было.

Технические работы спровоцировали срабатывание сигнализации

По данным пресс-службы медучреждения, сигнал тревоги в первой поликлинике сработал из-за проводимых технических работ на одном из этажей. Персонал и пациенты, следуя инструкциям, оперативно покинули здание.

«После проверки выяснилось, что угрозы нет. Через несколько минут тревогу отменили, и все вернулись к работе и приёму», — пояснили в больнице.

Работа восстановлена

В настоящее время поликлиника функционирует в обычном режиме. Инцидент не повлиял на график приёма пациентов и оказание медицинской помощи, пишет «Татар-информ».

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