Ехал по городу трамвай без кондуктора...

Наземный электротранспорт в Казани с 22 июля этого года перевели на бескондукторную систему оплаты проезда. Внештатный корреспондент газеты «Казанские ведомости» побеседовала с кондукторами, водителями и пассажирами общественного транспорта по поводу этого нововведения.

Те, кто родились и жили в СССР, помнят, что была своя система контроля пассажиров - вместо кондукторов, турникетов или валидаторов там стояли аппараты самообслуживания. Бросив в него монету, пассажир сам отрывал себе билет. Если заходил пассажир с проездным, то в отсутствие кондуктора контролерами были другие пассажиры.

«Совесть - лучший контролер», - вспомнил ветеран труда Анвар Саматович, бывший рабочий 16-го завода. «Мы были молодые, но знали: не оплатить проезд - это стыдно. Да и стоил билет на автобус 5 копеек, троллейбус - 4 копейки, трамвай - 3 копейки. Я родился в 1945 году и помню, что стоимость проезда оставалась неизменной более 20 лет - с 1961 по 1985 год».

Кондуктор Джамиля, как и прежде, находится на своем рабочем месте - это кресло с надписью «Место кондуктора», и по привычке здоровается с пассажирами. Она давно работает на одном и том же маршруте троллейбуса и знает своих постоянных клиентов. «Сейчас меня повысили - я уже не кондуктор, а контролер», - улыбнулась она. На вопрос, много ли зайцев, ответила: кто привык платить - тот платит. Иногда возникают проблемы с пенсионерами, так как некоторые из них не пользуются социальными картами и оплачивают наличными. Бывает, нет разменных монет или просят разрешить проехать бесплатно одну остановку. Приходится объяснять, что у водителей план по выручке и за весь день набегает внушительная сумма за неоплаченный проезд. А в целом народ в Казани понятливый и культурный, призналась Джамиля.

А что по этому поводу думает молодое поколение? На остановке «Энергоинститут» в час пик в троллейбусе №1 не протолкнуться. В салоне много молодежи, по всей видимости, абитуриенты. Контролер, женщина 40 - 45 лет, устало повторяет одну и ту же фразу: «Хватит шифроваться, оплатите проезд. Я вас проведу через переднюю дверь». Но молодежь только смеется в ответ и интересуется, что означает «шифроваться» и где работала кондуктор раньше. Дедушка, на вид 80 - 85 лет, в зеленой тюбетейке, на переднем сиденье троллейбуса, начинает нервничать и кричать: «Прекратите говорить одно и то же: «Оплатите проезд!» Я уже оплатил». Пассажирам смешно, а водитель останавливается и предупреждает, что дальше не поедет. Немногочисленные зайцы подходят к валидатору и прикладывают свои карты для оплаты.

«Я учусь в техникуме, и раньше часто приходилось видеть кондукторов в неопрятной одежде - стоптанных тапочках, растянутых джинсах, не знающих остановок и русского языка. Все это не украшало облик моего любимого города», - поделился Игорь, будущий студент.

А водитель 5-го трамвая рассказал, что переход на оплату проезда через валидаторы и отказ от работы кондукторов не привели к снижению собираемости выручки. В городской мэрии недавно озвучили такие цифры: предварительные итоги работы транспорта за летние месяцы показали, что потеря доходов не превышает 10%, а экономия составила почти 1,2 миллиона рублей. «Конечно, работы нам прибавилось, - заметила Елена, водитель трамвая с 20-летним стажем работы. - Приходится принимать оплату за проезд на остановках».

А куда денется армия кондукторов? Выяснилось, что им предлагают переобучение на транспортных предприятиях. Много вакансий слесарей, рабочих, водителей. «Я приехал в Казань из Таджикистана на заработки, - рассказал Заматдин, молодой человек 30 лет. - Долгое время работал кондуктором. Надоели усмешки друзей о том, что я «собиратель денег и билетер». Хочу заняться мужской работой - в этом году поступлю на курсы по подготовке водителей трамвая«.

А вот 62-летняя Зарина приезжала в Казань на заработки из Марий Эл. «Очень устала на этой работе. Мне, кондуктору, приходилось вставать в 4 утра, а ложиться поздно - ведь транспорт ходит допоздна», - поделилась женщина.

А как быть с теми, кто не хочет, не может или не желает оплачивать проезд?

Сумма штрафа за безбилетный проезд раньше составляла 300 руб. Ожидается повышение суммы до 3000 рублей и более. А пока с зайцами предварительно проводят профилактическую работу и контролеры, и водители, и даже пассажиры. Наблюдала, как в случае неуплаты за проезд их просто выводили из транспорта. Казань - современный город, и хочется надеяться, что такие случаи будут редкостью.

Илюся ГАЗИЗОВА