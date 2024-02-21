Фабрику катализаторов построят в Казани

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Город
21 февраля 2024  08:33
Автор:
Эндже Гарафиева

Промышленный парк республики к 2030 году пополнится новым производством катализаторов. В год планируется выпуск продукции объемом в 10 млн тонн. 

Строительство фабрики откроет новые рабочие места для специалистов, что даст толчок к ускорению технологического прогресса, считают эксперты. Это будет серьезным подспорьем к развитию всей нефтехимической отрасли. Например, поможет сократить зависимость от внешних рыночных колебаний и снизить для потребителя цены в следствии того, чтобы самой стать конкурентноспособной. 

Изначально СИБУР поставил задачу найти аналоги, близкие к оригиналам, но затем решил полностью себя обеспечивать отечественными катализаторами.

Сегодня Россия выпускает 2% катализаторов от общего объема продукции в мире. 

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