Фабрику катализаторов построят в Казани

Промышленный парк республики к 2030 году пополнится новым производством катализаторов. В год планируется выпуск продукции объемом в 10 млн тонн.

Строительство фабрики откроет новые рабочие места для специалистов, что даст толчок к ускорению технологического прогресса, считают эксперты. Это будет серьезным подспорьем к развитию всей нефтехимической отрасли. Например, поможет сократить зависимость от внешних рыночных колебаний и снизить для потребителя цены в следствии того, чтобы самой стать конкурентноспособной.

Изначально СИБУР поставил задачу найти аналоги, близкие к оригиналам, но затем решил полностью себя обеспечивать отечественными катализаторами.

Сегодня Россия выпускает 2% катализаторов от общего объема продукции в мире.