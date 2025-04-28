Фанис Мухаметов назначен главой Бугульминского района и мэром города

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Республика
28 апреля 2025  14:11

Обязанности главы Бугульминского района и мэра Бугульмы временно возложены на заместителя главы муниципалитета Фаниса Мухаметова. Это решение принято на совместной сессии районного и городского Советов.

54-летний Мухаметов имеет два высших образования: окончил Казанский сельскохозяйственный институт им. М. Горького и Казанский государственный энергетический университет. Ранее в должности заместителя главы района он курировал вопросы благоустройства населённых пунктов, а также развитие крестьянских и личных подсобных хозяйств.

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