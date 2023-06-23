Фарид Мухаметшин и Рифкат Минниханов стали академиками

Сегодня, 23 июня, на общем собрании прошли выборы 18 кандидатов и 13 членов-корреспондентов Академии наук Татарстана. Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и директор ГБУ «БДД» Рифкат Минниханов избраны действительными членами академии.

Самым молодым членом-корреспондентом академии была избрана 38-летняя завкафедрой уголовного процесса КЮИ МВД РФ Елизавета Демидова-Петрова. Членом академии также стала руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Ранее «КВ» сообщали, что причинами рекомендаций к избранию Мухаметшина в академики стали его докторская степень в политической сфере, огромный опыт спикера в общественно-политической сфере. Рифкат Минниханов выдвинул свою кандидатуру в отделении математики, механики и машиноведения Академии наук Татарстана.