 Фарид Мухаметшин и Рифкат Минниханов стали академиками
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Фарид Мухаметшин и Рифкат Минниханов стали академиками

Членом академии также стала руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Республика
23 июня 2023  18:22
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня, 23 июня, на общем собрании прошли выборы 18 кандидатов и 13 членов-корреспондентов Академии наук Татарстана. Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и директор ГБУ «БДД» Рифкат Минниханов избраны действительными членами академии.

Самым молодым членом-корреспондентом академии была избрана 38-летняя завкафедрой уголовного процесса КЮИ МВД РФ Елизавета Демидова-Петрова. Членом академии также стала руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Ранее «КВ» сообщали, что причинами рекомендаций к избранию Мухаметшина в академики стали его докторская степень в политической сфере, огромный опыт спикера в общественно-политической сфере. Рифкат Минниханов выдвинул свою кандидатуру в отделении математики, механики и машиноведения Академии наук Татарстана.

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