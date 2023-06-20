 Председателя Госсовета Татарстана рекомендовали к избранию в Академию наук РТ
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Председателя Госсовета Татарстана рекомендовали к избранию в Академию наук РТ

Республика
20 июня 2023  15:54
Автор:
Валерий Саидов

Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина рекомендовали к избранию членом Академии наук Татарстана по направлению «Политология». Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета республики.

Причинами рекомендаций к избранию Мухаметшина в академики стали его докторская степень в политической сфере, огромный опыт спикера в общественно-политической сфере.

«В прошлом веке в 90-е годы обогатились эмпирическим материалом, благодаря которому можно анализировать общественное мнение по всем значимым вопросам», – отметил Фарид Мухаметшин.

Кандидаты, предложенные различными республиканскими организациями и ведомствами, будут избраны 23 июня на очередном собрании Академии наук Татарстана.

Ранее «КВ» сообщали, что главы Госсовета РТ, Роспотребнадзора республики и директор «БДД» могут стать академиками. Претендентам предстоит пройти два этапа.

 

 

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