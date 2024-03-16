Фарид Мухаметшин: Избиратели искренне благодарны вам за такой вкусный праздник

Здесь можно было попробовать блюда азербайджанской, армянской, башкирской, бурятской, марийской, русской, таджикской, татарской, удмуртской, чеченской, чувашской, якутской кухонь и узнать много интересного о кулинарных традициях разных народов. Для гостей выступил представитель «золотой десятки» гармонистов России Ринат Мухутдинов.

Красивая, вкусная акция «Кухни народов России» организована Ассамблеей народов Татарстана, Министерством культуры РТ и мэрией Казани.

На открытии акции побывали председатель Госсовета РТ, председатель Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин, руководитель исполкома Ассамблеи народов РТ Ренат Валиуллин и директор Дома дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров.

- Приехал посмотреть, как проходит второй день голосования по выборам Президента России. Вы видите, народ идет голосовать. Вчера в Татарстане проголосовали 37,77% избирателей. Это хорошая явка. В выходные она будет еще больше. Мы решили в этот день устроить настоящий праздник для тех, кто придет на избирательный участок, и организовали акцию «Кухни народов России», - рассказал Фарид Мухаметшин. – Татарстан – многонациональная, гостеприимная республика. Думаю, избиратели, угощаются вашими блюдами с искренней благодарностью, за то, что вы устроили такой вкусный праздник. Я счастлив, что сохранились мастера, которые бережно сохраняют свои национальные, умеют и любят готовить свои традиционные национальные блюда.