Фарид Мухаметшин: «Китай для Татарстана остается одним из важнейших партнеров»

news_top_970_100
Россия/Мир
13 сентября 2024  21:45
Автор:
Эндже Гарафиева

В столице Татарстана прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-летию образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Главным лейтмотивом праздника стало укрепление многолетнего сотрудничества и стремление к новым горизонтам партнерства.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, приветствуя собравшихся от имени Раиса республики Рустама Минниханова, подчеркнул ключевую роль татарстано-китайских отношений в развитии диалога между Россией и КНР.

Глава парламента высоко оценил впечатляющие успехи Китая, достигнутые за 75 лет. Страна совершила небывалый экономический рывок и стала одним из мировых лидеров 21 века.

Фарид Мухаметшин заверил, что Татарстан и впредь будет активно развивать всестороннее сотрудничество с Китаем, внося свой вклад в укрепление российско-китайского диалога, ведь стара является одним из важнейшмх торгово-экономических партнеров. 

В своем приветственном слове Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил доброжелательный и конструктивный характер отношений между республикой и Китаем, выразив уверенность в дальнейшем углублении двусторонних связей. Особые надежды возлагаются на предстоящий в Казани саммит БРИКС.

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо, в свою очередь, отметил впечатляющую динамику роста товарооборота между странами, который по итогам года обещает достичь рекордных показателей.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Фарид Мухаметшин: «Китай для Татарстана остается одним из важнейших партнеров»
В Казани прошел концерт, вдохновленный татарским эпосом
В Старо-Татарской слободе откроется «Мозаика культур»
В Старо-Татарской слободе откроется «Мозаика культур»
Татарстанцев приглашают поддержать масштабную акцию и рассказать в видео о своих добрых поступках
Установка шумозащитных экранов на мосту Миллениум завершена
Установка шумозащитных экранов на мосту Миллениум завершена
Свалка под Альметьевском разрастается с каждым днем
Свалка под Альметьевском разрастается с каждым днем
День рождения пророка Мухаммада отметят в Казани и в древнем городе Болгар
Выходные в Казани: что посмотреть и как развлечься 14-15 сентября
Выходные в Казани: что посмотреть и как развлечься 14-15 сентября