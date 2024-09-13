В столице Татарстана прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-летию образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Главным лейтмотивом праздника стало укрепление многолетнего сотрудничества и стремление к новым горизонтам партнерства.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, приветствуя собравшихся от имени Раиса республики Рустама Минниханова, подчеркнул ключевую роль татарстано-китайских отношений в развитии диалога между Россией и КНР.

Глава парламента высоко оценил впечатляющие успехи Китая, достигнутые за 75 лет. Страна совершила небывалый экономический рывок и стала одним из мировых лидеров 21 века.

Фарид Мухаметшин заверил, что Татарстан и впредь будет активно развивать всестороннее сотрудничество с Китаем, внося свой вклад в укрепление российско-китайского диалога, ведь стара является одним из важнейшмх торгово-экономических партнеров.

В своем приветственном слове Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил доброжелательный и конструктивный характер отношений между республикой и Китаем, выразив уверенность в дальнейшем углублении двусторонних связей. Особые надежды возлагаются на предстоящий в Казани саммит БРИКС.

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо, в свою очередь, отметил впечатляющую динамику роста товарооборота между странами, который по итогам года обещает достичь рекордных показателей.