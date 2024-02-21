Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Международным днем родного языка

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Республика
21 февраля 2024  08:51
Автор:
Эндже Гарафиева

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин обратился к землякам, заявив, что «родной язык надо сохранять, а не просто любить». Руководство страны и Татарстана ведут большую кропотливую работу в этом направлении.

Мухаметшин призвал быть внимательнее и терпимее к представителям других этносов.

Россия «звучит» на 155 языках, здесь проживают 190 народов. При этом, лишь 7% не находятся на грани исчезновения, а активно «живут» в стране. Это русский, татарский, чеченский, башкирский и аварский.

Решение о праздновании Международного дня родного языка 21 февраля учредил ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года.

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