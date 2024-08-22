Фарид Мухаметшин поздравил жителей Татарстана с Днем государственного флага России

В День государственного флага Российской Федерации Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин подчеркнул глубокий символизм российского триколора. По его словам, флаг России олицетворяет собой нерушимую связь времен, преемственность поколений и многовековые культурные традиции народов страны. Уважение к государственному флагу - это дань памяти героическому прошлому России.

Мухаметшин отметил, что российский флаг сегодня – узнаваемый символ России во всем мире, воплощение ее идей и принципов. Каждый цвет флага имеет глубокое значение: белый символизирует свободу и независимость, синий – веру и духовность, красный – величие и могущество России.

Глава татарстанского парламента напомнил, что, несмотря на многонациональность и многоконфессиональность, жителей России объединяет общая ответственность за судьбу Родины, приверженность духовно-нравственным ценностям, традициям толерантности и гражданской солидарности.

Мухаметшин подчеркнул, что День российского флага — это праздник каждого, кто считает себя патриотом России, кто защищает ее рубежи и способствует ее развитию.

Председатель Госсовета Татарстана пожелал, чтобы под российским флагом всегда царили добро, свобода и справедливость, а в сердце каждого россиянина жила гордость за свою страну.