Фарид Мухаметшин поздравил журналистов с Днём печати РТ

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Республика
19 мая 2025  11:01

Председатель Госсовета РТ отметил 120-летнюю историю татарстанских СМИ, начавшуюся с газеты «Нур» в 1905 году. В своём поздравлении он подчеркнул вклад медиасообщества в жизнь республики.

«Гордимся, что наши СМИ демонстрируют зрелость и ответственность, а регион остаётся одним из самых читающих в России. Благодаря господдержке удаётся сохранять и развивать национальную прессу», — заявил Мухаметшин.

Он поблагодарил журналистов за объективное освещение событий и профессиональный подход к работе, пожелав творческих успехов и общественной поддержки. Особо отмечена роль СМИ в информировании населения о выборах и значимых мероприятиях республики.

В завершение спикер пожелал медиасообществу «неиссякаемой энергии, высоких тиражей и рейтингов», завершив поздравление традиционным татарским «Бәйрәм белән!».

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