Фарид Мухаметшин рассказал о секретах немецкого блокнота, найденного отцом во время ВОв

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#МойГеройМояСемья
7 мая 2024  10:29
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане запущен онлайн-флешмоб ко Дню Победы, в рамках которого жители могут поделиться историями своих родственников, участвовавших в войне.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин рассказал о своем отце, Хайрулле Динкаевиче, участнике Великой Отечественной войны. Хайрулла Динкаевич воевал с мая 1942 года до Победы и вернулся с множеством боевых наград, особенно ценная – медаль «За боевые заслуги».

В семье Мухаметшиных бережно хранится фронтовой блокнот отца, свидетель многих военных событий. Это маленький блокнот, найденный у убитого немца, с которым отцу Фарида Хайрулловича удалось вернуться домой живым.

Немецкий блокнот погибшего в бою врага был незаменимым помощником для фронтового парторга Хайруллы Мухаметшина.

Напомним, в апреле журналисты Республики Татарстан организовали акцию #МойГеройМояСемья – флешмоб историй с фронта Великой Отечественной Войны в социальных сетях. Это дополнение к онлайн-шествию «Бесмертный полк» в рамках празднования 79-й годовщины Великой Победы, сообщают организаторы.

Татарстанцы рассказывают о родственниках, принявших участие в ВОВ. Под одноименным хештегом делятся историями и фотографиями ветеранов и труженников тыла. А средства массовой информации публикуют истории жителей республики на своих ресурсах.

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