Фарид Мухаметшин заявил, что Татарстан и Беларусь намерены продолжать сотрудничество

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Россия/Мир
15 мая 2024  15:35
Автор:
Эндже Гарафиева

На международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum-2024» прошла встреча Фарида Мухаметшина, председателя Госсовета Республики Татарстан, с Натальей Якубицкой, председателем Минского областного Совета депутатов.

Согласно информации от пресс-службы Госсовета РТ, Беларусь на протяжении десяти лет остается одним из основных торговых партнеров Татарстана. В рамках этого сотрудничества были организованы рабочие группы, открыто представительство Посольства Беларуси в Казани и заключены соглашения между правительствами обеих регионов о сотрудничестве.

Отношения между регионами укрепляются и на парламентском уровне: в 2022 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Госсоветом РТ и Минским областным Советом депутатов, а также оформлено соглашение о дружбе между районами стран в прошлом году.

Фарид Мухаметшин акцентировал на важности дальнейшего развития торгово-экономических отношений и взаимодействия на уровне межпарламентской дипломатии. Наталья Якубицкая отметила, что крепкие дружественные связи и общая история укрепляют сотрудничество между республиками, делая его особенно значимым.

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Фарид Мухаметшин заявил, что Татарстан и Беларусь намерены продолжать сотрудничество
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