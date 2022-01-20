 Фазлеева посоветовала татарстанским семьям придумать кодовые слова для безопасности детей
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Фазлеева посоветовала татарстанским семьям придумать кодовые слова для безопасности детей

Специальные шифры помогут избежать чрезвычайных ситуаций.

Республика
20 января 2022  12:34
Автор:
Роза Габитова

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева посоветовала семьям придумать свои кодовые слова для того, что обезопасить детей от незнакомцев. Об этом она рассказала в прямом эфире.

По словам Фазлеевой, специальные слова вооружат ребенка в случае, если к нему подойдет незнакомый человек и скажет, что его прислали родители. Так, шифр поможет избежать чрезвычайных ситуаций.

Также в настоящее время можно привязать геолокацию ребенка к своему телефону и быть в курсе, где находится малыш, отметила координатор ДПСО «Лиза Алерт» в Татарстане Альбина Гараева.

«Но стоит предупредить об этом ребенка», — добавила она.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане за год добровольцам отряда «Лиза Алерт» пришло 167 заявок о пропавших детях.

 

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