Фазлеева посоветовала татарстанским семьям придумать кодовые слова для безопасности детей

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева посоветовала семьям придумать свои кодовые слова для того, что обезопасить детей от незнакомцев. Об этом она рассказала в прямом эфире.

По словам Фазлеевой, специальные слова вооружат ребенка в случае, если к нему подойдет незнакомый человек и скажет, что его прислали родители. Так, шифр поможет избежать чрезвычайных ситуаций.

Также в настоящее время можно привязать геолокацию ребенка к своему телефону и быть в курсе, где находится малыш, отметила координатор ДПСО «Лиза Алерт» в Татарстане Альбина Гараева.

«Но стоит предупредить об этом ребенка», — добавила она.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане за год добровольцам отряда «Лиза Алерт» пришло 167 заявок о пропавших детях.