 В Татарстане за год добровольцам отряда «Лиза Алерт» пришло 167 заявок о пропавших детях
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В Татарстане за год добровольцам отряда «Лиза Алерт» пришло 167 заявок о пропавших детях

Живыми найдено 153 человека, мертвыми — четверо.

Республика
20 января 2022  10:15
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане за 2021 год в добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» пришло 167 детских заявок. Об этом сообщила координатор поискового отряда в Татарстане Альбина Гараева.

«За 2021 год к нам поступило 167 детских заявок по Татарстану. Из них – 153 найдены живыми. Четверо детей найдены мертвыми. Неподтвержденных заявок – шесть», – озвучила Гараева.

Также зафиксированы три случая, когда прохожие смогли найти родителей пропавшего ребенка. Один ребенок до сих пор не найден.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что координатор «Лиза Алерт» в Татарстане назвала главные причины ухода детей из дома.

 

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