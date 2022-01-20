В Татарстане за год добровольцам отряда «Лиза Алерт» пришло 167 заявок о пропавших детях

В Татарстане за 2021 год в добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» пришло 167 детских заявок. Об этом сообщила координатор поискового отряда в Татарстане Альбина Гараева.

«За 2021 год к нам поступило 167 детских заявок по Татарстану. Из них – 153 найдены живыми. Четверо детей найдены мертвыми. Неподтвержденных заявок – шесть», – озвучила Гараева.

Также зафиксированы три случая, когда прохожие смогли найти родителей пропавшего ребенка. Один ребенок до сих пор не найден.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что координатор «Лиза Алерт» в Татарстане назвала главные причины ухода детей из дома.