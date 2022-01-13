 Фазлеева; легкое протекание омикрон-штамма возможно только при коллективной вакцинации
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Фазлеева; легкое протекание омикрон-штамма возможно только при коллективной вакцинации

Вице-премьер привела в пример другие страны с более высокими уровнем вакцинации.

Республика
13 января 2022  11:06
Автор:
Николай Лукоянов

Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева рассказала, что только при коллективной вакцинации протекание омикрон-штамма у заболевшего может пройти в легкой форме. Об том она сообщила во время очередного прямого эфира.

По ее словам, довольно часто в татарстанском оперштабе от людей можно услышать вопросы о том, почему нужно вакцинироваться, если болезнь протекает в легкой форме.

Фазлеева пояснила, что на всех территориях в мире можно отметить легкое протекание омикрон-штамма там, где сформировалась коллективная вакцинация.

Она добавила, что для этого необходимо соблюдать также масочный режим.

Ранее сообщалось, что из-за наступления и распространения омикрон-штамма COVID-19 в Татарстане ожидается почти четырехкратное увеличение числа заболевших. Об этом рассказала вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

 

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