Фазлеева; легкое протекание омикрон-штамма возможно только при коллективной вакцинации

Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева рассказала, что только при коллективной вакцинации протекание омикрон-штамма у заболевшего может пройти в легкой форме. Об том она сообщила во время очередного прямого эфира.

По ее словам, довольно часто в татарстанском оперштабе от людей можно услышать вопросы о том, почему нужно вакцинироваться, если болезнь протекает в легкой форме.

Фазлеева пояснила, что на всех территориях в мире можно отметить легкое протекание омикрон-штамма там, где сформировалась коллективная вакцинация.

Она добавила, что для этого необходимо соблюдать также масочный режим.

Ранее сообщалось, что из-за наступления и распространения омикрон-штамма COVID-19 в Татарстане ожидается почти четырехкратное увеличение числа заболевших. Об этом рассказала вице-премьер республики Лейла Фазлеева.