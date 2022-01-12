Вице-премьер РТ: из-за омикрона ожидается почти 4-кратное увеличение числа заболевших

Из-за наступления и распространения омикрон-штамма COVID-19 в Татарстане ожидается почти четырехкратное увеличение числа заболевших. Об этом во время прямого эфира о последствиях коронавирусной инфекции и нейроковиде в Instagram заявила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что заболеваемость коронавирусом в Татарстане выросла на 6% за последнюю неделю. В свою очередь, президент Татарстана Рустам Минниханов доложил, что республика готова к распространению омикрон-штамма.