 Вице-премьер РТ: из-за омикрона ожидается почти 4-кратное увеличение числа заболевших
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Вице-премьер РТ: из-за омикрона ожидается почти 4-кратное увеличение числа заболевших

Власти Татарстана готовятся к волне заражений новым штаммом.

Город
12 января 2022  12:20
Автор:
Ольга Ильина

Из-за наступления и распространения омикрон-штамма COVID-19 в Татарстане ожидается почти четырехкратное увеличение числа заболевших. Об этом во время прямого эфира о последствиях коронавирусной инфекции и нейроковиде в Instagram заявила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что заболеваемость коронавирусом в Татарстане выросла на 6% за последнюю неделю. В свою очередь, президент Татарстана Рустам Минниханов доложил, что республика готова к распространению омикрон-штамма.

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