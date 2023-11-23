Феноменальный Голдобин и трудовая «Лада»: чемпионат КХЛ достиг экватора

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно приблизился к своей середине - львиная доля команд провела 34 встречи из 68 возможных. В лиге много неожиданного: действующий чемпион идет на грани выпадения из восьмерки лучших, «Спартак» лидирует в таблице, а «Ак Барс» вошел в стадию игрового спада. Рассказываем, с какими тенденциями регулярка подошла к экватору.

Блеклый ноябрь «Ак Барса»

Финалист Кубка Гагарина - 2023 в ноябре сбавил обороты - в девяти матчах подопечные Билялетдинова одержали всего три победы, причем две из них пришлись на еле живой «Барыс». Безусловно, без спада ни одна команда лиги не сможет преодолеть марафон из 68 игр, однако настораживает игра «барсов» в атаке. Минусуя победу над «Динамо», «Ак Барс» забросил лишь четыре шайбы за четыре встречи. Причем проблемы с результативностью поразительно совпали с отсутствием в составе травмированного капитана Александра Радулова.

Довольно странно наблюдать кризис идей в нападении у команды, которая имеет минимум две топовые тройки атаки. Тренерский штаб в последних матчах даже пошел на интересную рокировку, подняв низовое звено Лукоянов - Кателевский - Дыняк до стартового. Примечательно, что по количеству заброшенных шайб эта тройка идет в числе лучших в лиге среди четвертых звеньев.

«Ак Барс» разместился на четвертой строчке в таблице, органично отставая от первой команды и оторвавшись от восьмой - на восемь очков. Нет сомнений, что команда скоро преодолеет спад, подойдя к плей-офф с преимуществом своей площадки. На данном отрезке, до дедлайна переходов в лиге, в центре внимания потенциальные трансферы «барсов». По-прежнему под вопросом судьба форварда Дамира Жафярова. 29-летний нападающий летом приходил в «Ак Барс» на фоне огромных ожиданий, но по факту в 15 матчах набрал лишь два (1 + 1) очка. Неоднократно ходили слухи о потенциальном обмене россиянина, однако по сей день он остается в заявке. Зато инсайдеры сватают в состав «барсов» двух защитников, в том числе одного легионера. Второй сезон подряд команда зашла в регулярку без иностранцев (Яшкин с двойным гражданством не в счет), регулярно испытывая проблемы в линии обороны. Потенциальные новички могут неплохо углубить скамейку, что полезно на дистанции второй половины регулярки.

«Лада»: от андердога до лидера «Востока»

Главным открытием Восточной конференции стала «Лада». Клуб из Тольятти вернулся в КХЛ при скромных материальных возможностях, однако в октябре запрыгнул на первую строчку в турнирной таблице. «Ладе» удалось провернуть солидную трансферную кампанию, выменяв из СКА целый пакет хоккеистов, которые не пригодились тренерскому штабу Романа Ротенберга. В частности, в Тольятти переехал голкипер Владислав Подъяпольский, ставший фундаментом команды. Дополнительно менеджмент укрепил состав неплохими, по меркам реалий КХЛ, легионерами, а форварда Остапа Сафина и вовсе натурализовал.

Уже на стадии предсезонных матчей было видно, что «Лада» - крепкий орешек. В начале октября тольяттинцы неудачно слетали на Дальний Восток, после чего трудовая команда Олега Браташа начала колоть топ-клубы: пострадали «Ак Барс», «Магнитка», ЦСКА и даже «Спартак». Скоростной хоккей «Лады», ориентированный на контратаки, стал приятным открытием первой половины регулярки. Сейчас клуб из автограда идет третьим в конференции, отставая от лидера всего на четыре очка.

Николай Голдобин переписывает рекорды «Спартака»

Обратим наши взоры на «Запад», где гегемония СКА и ЦСКА сменилась лидерством... «Спартака». Среди тройки московских представителей в КХЛ красно-белые всегда слыли скромнягами. Команда систематически меняла домашние арены, один сезон пропустила из-за финансовых проблем, 10 сезонов не пробивалась во второй раунд плей-офф, а последнему выходу поспособствовала техническая победа над «Йокеритом». Славные времена «Спартака» остались на заре КХЛ, когда Милош Ржига дважды вытаскивал парней во второй раунд плей-офф, а словацкий форвард Бранко Радивоевич выбивал по 40+ очков.

Нет, в жизни «Спартака» последних сезонов действительно были яркие лидеры. Стоит вспомнить Артема Федорова, Йори Лехтеря или Артема Хохлачева, но в турнирном отношении все свыклись, что потолок этой команды - выход в розыгрыш Кубка Гагарина из нижнего посева. «Спартак»-2022/23 переписал эти стереотипы. Еще весной команду принял тренер Алексей Жамнов, взявший со сборной России серебро ОИ-2022. Летом красно-белые разгрузили ростер почти от двух десятков хоккеистов, не продлив и прошлогоднего лидера Хохлачева. Следом менеджмент клуба великолепно пропылесосил рынок, собрав эффективную машину.

Именно в «Спартаке» раскрылась лучшая ударная тройка этой регулярки: Голдобин - Морозов - Порядин. То, как ее удалось собрать, - отдельный вид искусства. Николай Голдобин три последних сезона провел в «Магнитке», стал одним из самых звездных форвардов лиги, а летом москвичи выменяли игрока за Данилу Квартальнова (18 очков в прошлом сезоне). Иван Морозов на сезон уехал в Штаты, не смог закрепиться в составе «Вегаса», а летом «Спартак» договорился об однолетней аренде хоккеиста. Павел Порядин же откровенно засиделся в «Нефтехимике», однажды чуть не став игроком «Ак Барса». За форварда москвичи отдали двух хоккеистов и денежную компенсацию.

Атакующий стиль, привитый Жамновым, позволил тройке раскрыть свой потенциал: невероятные 44 заброшенные шайбы в 32 встречах. Голдобин уже обновил снайперский рекорд «Спартака» по голам за одну регулярку, доведя свой актуальный счетчик до 24 шайб. Ранее игроки красно-белых не набирали более 55 очков за чемпионат, но и здесь нападающий вполне способен переписать книгу истории. К экватору регулярки Голдобин набрал 49 очков!

Текущий сезон уже подарил нам громкие сенсации и открыл новые имена. Ждем, что вторая половина чемпионата станет не менее захватывающей.