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Фестиваль «Денис Мацуев у друзей» завершился в Казани

XI музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей» завершился в Казани 26 ноября. Он проходил в течение двух дней в ГБКЗ им. С.Сайдашева.

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Газета «Казанские ведомости»
29 ноября 2023  11:52
Автор:
Ольга Иванычева

Фото предоставлено пресс-службой Государственного академического симфонического оркестра РТ

В первый фестивальный вечер публике была представлена монографическая программа, состоящая из произведений Людвига ван Бетховена, сообщает пресс-служба ГАСО РТ. 

Гениальный пианист, народный артист России Денис Мацуев, Государственный академический симфонический оркестр РТ и его художественный руководитель и главный дирижер Александр Сладковский открыли вечер исполнением Концерта №1 для фортепиано с оркестром. 

Во втором отделении Госоркестр РТ и маэстро Сладковский исполнили Симфонию №5 немецкого композитора. 
«Я всегда с большим удовольствием возвращаюсь на этот фестиваль, - подчеркнул Денис Мацуев. - Действительно приезжаю к своим друзьям. С Государственным академическим симфоническим оркестром РТ и Александром Сладковским мы недавно выступили в Шанхае и Шэньчжэне, где исполнили все фортепианные концерты Сергея Рахманинова за один вечер. ГАСО РТ - оркестр высочайшего класса».  

На концерте 26 ноября ГАСО РТ под управлением Александра Сладковского исполнил программу «Вечер рапсодий». 

Со сцены прозвучали Испанская рапсодия Мориса Равеля, рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, а также «Американец в Париже» Джорджа Гершвина. Яркой кульминацией концерта стало исполнение еще одного сочинения этого знаменитого американского композитора - рапсодии в стиле блюз для фортепиано с оркестром. 

Вместе с Госоркестром Татарстана выступили Денис Мацуев (фортепиано), Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные). За дирижерским пультом - Александр Сладковский.  

Фестиваль «Денис Мацуев у друзей» с момента создания в 2013 году неизменно является одним из самых ярких культурных событий Республики Татарстан. 

«Мы с Денисом Мацуевым дружим более четверти века. В Казани у нас не просто творческие встречи, а скорее творческая лаборатория. Денис Леонидович обладает уникальным даром создавать настроение как на сцене, так и за ее пределами», - отметил маэстро Сладковский. 

Вместе с основными концертами фестиваля «Денис Мацуев у друзей» в его рамках прошли мастер-классы, прослушивания и гала-концерт стипендиатов фонда «Новые имена», президентом которого является Денис Мацуев. 

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