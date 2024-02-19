Фестиваль этнического спорта планируют провести в Казани в 2025 году

Инициатива о проведении международного фестиваля этноспорта принадлежит министру спорта России Олегу Матыцину. Решение приняли после подобного мероприятия в Турции.

«Россия готова принять это значимое международное мероприятие в 2025 году в Казани и обеспечить высокие уровни сервиса и организации», — отметил Матыцин.

Министр напомнил, что уже 10 лет по инициативе Владимира Путина проводится фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта, в нем принимают участие тысячи спортсменов, а в программу включены спортивные состязания и культурные мероприятия.