Фестиваль этнического спорта планируют провести в Казани в 2025 году

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Республика
19 февраля 2024  14:50
Автор:
Эндже Гарафиева

Инициатива о проведении международного фестиваля этноспорта принадлежит министру спорта России Олегу Матыцину. Решение приняли после подобного мероприятия в Турции.

«Россия готова принять это значимое международное мероприятие в 2025 году в Казани и обеспечить высокие уровни сервиса и организации», — отметил Матыцин.

Министр напомнил, что уже 10 лет по инициативе Владимира Путина проводится фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта, в нем принимают участие тысячи спортсменов, а в программу включены спортивные состязания и культурные мероприятия.

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