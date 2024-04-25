Фестиваль из РТ победил во всероссийском конкурсе «Ты в игре»

Туристический фестиваль в Татарстане имени Юрия Белоусова стал победителем народного голосования в 4-м сезоне Всероссийского конкурса «Ты в игре».

В церемонии награждения победителей участие принял заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Татарстанский проект набрал 5,5 тысяч голосов, второе место заняла Детская мультиспортивная лига Липецкой области, третье - многофункциональная платформа «Фонкод».

Чернышенко отметил, что для участия в различных номинациях было подано 5 тысяч проектов.

Конкурс «Ты в игре» проводился в этом году в четвертый раз и за это время получил более 16 000 заявок.

Гран-при получил проект «Рождён в России: сибайк - новый вид спорт» из Ярославской области.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Спорт как норма жизни» национального проекта «Демография».