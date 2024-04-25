Фестиваль из РТ победил во всероссийском конкурсе «Ты в игре»

news_top_970_100
Республика
25 апреля 2024  17:15
Автор:
Эндже Гарафиева

Туристический фестиваль в Татарстане имени Юрия Белоусова стал победителем народного голосования в 4-м сезоне Всероссийского конкурса «Ты в игре».

В церемонии награждения победителей участие принял заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Татарстанский проект набрал 5,5 тысяч голосов, второе место заняла Детская мультиспортивная лига Липецкой области, третье - многофункциональная платформа «Фонкод».

Чернышенко отметил, что для участия в различных номинациях было подано 5 тысяч проектов.

Конкурс «Ты в игре» проводился в этом году в четвертый раз и за это время получил более 16 000 заявок.

Гран-при получил проект «Рождён в России: сибайк - новый вид спорт» из Ярославской области.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Спорт как норма жизни» национального проекта «Демография».

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
На строительство второй линии метро Казань потратит почти миллиард рублей
Более 13 тысяч татарстанцев переболели гриппом
Как татарстанцы будут отдыхать на Первомай
В мэрии Казани сообщили, что к 1 сентября еще одна новая школа готовится к сдаче
Фестиваль из РТ победил во всероссийском конкурсе «Ты в игре»
В Чистопольском СИЗО пытались пронести партию мобильных телефонов
В Казани заложили камень первого инклюзивного центра «Ярдэм»
Академия наук РТ создаст центр по работе с ИИ