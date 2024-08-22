Фестиваль работающей молодёжи пройдет на площади у театра Камала

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Город
22 августа 2024  12:12
Автор:
Эндже Гарафиева

В День республики, 30 августа, в Казани на площади перед театром Камала состоится гала-концерт фестиваля работающей молодежи «Наше время — Безнең заман».

На сцену выйдут более двухсот участников из разных предприятий Татарстана. В программе концерта – выступления творческих коллективов, парад команд и исполнение песни «Мин яратам сине, Татарстан».

Фестиваль проводится в республике уже 10 лет и собирает тысячи молодых людей. Организаторы отмечают, что проект дает возможность работающей молодежи проявить себя и реализовать свой творческий потенциал.

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