Филатов оценил ход модернизации госпиталя ветеранов войн в Казани

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Город
26 июня 2024  14:23
Автор:
Эндже Гарафиева

Руководитель казанского Горздрава Фладимир Филатов посетил госпиталь ветеранов войн, чтобы лично оценить ход реализации программы модернизации лечебного учреждения.В ходе визита он провел встречу с коллективом госпиталя, где обсуждались актуальные вопросы и задачи, стоящие перед медицинским персоналом.

Этот визит стал первым для руководителя после его вступления в должность.

Особое внимание замминистра уделил отделениям, где уже завершен капитальный ремонт, в том числе отделению реанимации, отделению реабилитации и приемному покою. Он также осмотрел рекреационные зоны и те помещения, где ремонтные работы по программе модернизации первичного звена здравоохранения еще продолжаются.

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