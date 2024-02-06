ФНС напоминает татарстанцам о необходимости подачи декларации о доходах

Граждане, получившие доходы от продажи имущества, подарков, лотереи, аренды или других источников в 2023 году, должны предоставить соответствующие документы до определенной даты. Также обязаны отчитаться о доходах в установленный срок индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты и учредители адвокатских кабинетов. Для удобства подачи декларации 3-НДФЛ рекомендуется использовать сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Ведомство отмечает, что это более удобный способ представления информации.