ФНС напоминает татарстанцам о необходимости подачи декларации о доходах

Подать декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ необходимо до 2 мая.

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Республика
6 февраля 2024  18:14
Автор:
Владислав Косолапкин

Граждане, получившие доходы от продажи имущества, подарков, лотереи, аренды или других источников в 2023 году, должны предоставить соответствующие документы до определенной даты. Также обязаны отчитаться о доходах в установленный срок индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты и учредители адвокатских кабинетов. Для удобства подачи декларации 3-НДФЛ рекомендуется использовать сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Ведомство отмечает, что это более удобный способ представления информации.

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ФНС напоминает татарстанцам о необходимости подачи декларации о доходах
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