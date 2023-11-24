Форум «Деловые партнеры Татарстана»: татарский фактор служит объединению людей

Как сообщил руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, в форуме примут участие около 350 крупных татарских предпринимателей из более чем 40 регионов Российской Федерации и более 10 стран мира.

Программа двухдневного форума насыщенная и расписана буквально по минутам. Его участники побывают на промышленных объектах Татарстана, предприятиях сельского хозяйства и животноводства, машиностроения, ИТ-технологий, торговли, сферы услуг, строительства, ЖКХ.

28 ноября состоится пленарное заседание форума. Ожидается участие Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, который подчеркнул, что форум «Деловые партнеры Татарстана» является связующим звеном для татарских предпринимателей, проживающих за пределами Татарстана.

- Одна из главных задач татарских организаций, работающих за пределами Татарстана, - помочь соотечественникам сохранить традиции, культуру, религиозное мировоззрение. Татарский фактор служит объединению людей. Это мощный созидательный фактор, - рассказал начальник комитета по работе с татарскими предпринимателями исполнительного комитета Всемирного конгресса татар, исполнительный директор Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям Фарит Уразаев. - Форум «Деловые партнеры Татарстана» помогает создавать горизонтальные связи для формирования бизнеса. Мы развиваем сотрудничество в разных направлениях.

Уразаев отметил, что особое значение сегодня имеет развитие сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, нефтехимии, логистики. Цифровизация - тоже важнейшая сфера для сотрудничества. Татарстан в этой сфере признанный лидер и вносит большую лепту для будущего России. Форум дает возможность татарам из регионов России и разных стран познакомиться, наладить не только деловые, но и дружеские контакты, что тоже важно.