«Форум удался»: вице-премьер России о завершении «KazanForum-2024»

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Россия/Мир
19 мая 2024  21:30
Автор:
Эндже Гарафиева

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале поделился мнением о XV Международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum». По его словам, форум объединил людей из разных стран на принципах мирного созидания, взаимного уважения и доверия.

Он стал стратегической площадкой, объединяющей представителей разных национальностей, религий и направлений. Мероприятие привлекло более 20 тысяч участников из 87 стран и 87 регионов России, включая более 40 дипломатических миссий.

«KazanForum»проводится в Татарстане ежегодно с 2009 года и включает 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. С 2023 года событие получило федеральный статус по решению Президента РФ Владимира Путина.

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