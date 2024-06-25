Форвард «Рубина» вляпался в скандал на Евро-2024

Игрок пропустит игру третьего тура группы В против Испании и, если албанцы выйдут в плей-офф, встречу 1/8 финала. Перед матчем, который состоялся в понедельник, в активе Албании было лишь одно очко: для прохода дальше сборной не просто необходимо обыграть Испанию, но и ждать осечки Италии с Хорватией. Отсюда следует, что с высокой долей вероятности турнир для Даку завершился, едва начавшись. Рассказываем о нюансах инцидента.

Встречу первого тура, где Албания уступила Италии (1:2), Даку провел на скамейке запасных. В другом матче группы Испания не оставила шансов хорватам (3:0), поэтому очная игра между Албанией и Хорватией имела огромное турнирное значение: проигравший вылетал досрочно. Албанцы открыли счет уже на 11-й минуте, но на 74-й и 76-й минутах хорваты вышли вперед. За пять минут до конца основного времени тренерский штаб албанцев выпустил Даку спасать ситуацию. Форвард погоды не сделал, однако албанцы смогли организовать навал на ворота Хорватии и сравнять счет в компенсированное время - 2:2.

После финального свистка албанцы отправились к сектору со своими болельщиками, Даку взял в руки громкоговоритель и начал скандировать оскорбительные слоганы в адрес сербов и македонцев. Этот момент попал на видео и мгновенно разлетелся по СМИ и социальным сетям.

Северная Македония моментально потребовала у Даку принести личные извинения, а Сербия призвала UEFA наказать Албанию и Хорватию, угрожая сняться с турнира. Довольно оперативно агент футболиста и сам Даку прокомментировали данный эпизод. Албанец написал в своих социальных сетях, что «просить прощения свойственно мужчине, я чувствую моральный и профессиональный долг сделать это ради всех тех, кто пострадал».

Отреагировал на произошедшее и «Рубин» - в заявлении клуба, в частности, подчеркивалось: «По возвращении в расположение клуба к футболисту будут применены дисциплинарные и финансовые санкции».

Даку родился в городе Гнилане, центре Косовского Поморавья, ныне частично признанной Республики Косово. Свою карьеру форвард начинал в косовских клубах и молодежной сборной Косово, но в 2023-м принял предложение Албании и стал защищать цвета этой страны. Причем ранее Даку уже попадал в скандальную ситуацию: забив первый мяч за Албанию, форвард снял футболку и продемонстрировал тату, посвященное одному из участников Косовской войны конца 1990-х годов.

Новая выходка Даку была оценена UEFA в двухматчевую дисквалификацию и штраф для сборной, равный 47 тысячам евро. При этом албанского форварда теперь могут ждать и трудности в России. Так, в актуальном составе «Рубина» насчитывается сразу пять футболистов с сербскими паспортами. Плюс в России традиционно тепло относятся к сербам, а в рамках Евро-2024 одна из российских букмекерских компаний даже заключила со сборной Сербии договор об эксклюзивном партнерстве. Данные факторы могут стать определяющими в карьере Даку в РПЛ.

Его контракт с клубом действует до лета 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 3 млн евро. Правда, сейчас футболиста едва ли можно назвать активом казанцев. Ведь репутация дороже.